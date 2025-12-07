Slušaj vest

Samsung već neko vreme u javnosti potencira kako radi na tome da veštačka inteligencija bude deo svakog njihovog proizvoda počevši od televizora, frižidera, telefona, usisivača, sve do klima uređaja. Konačno je došao i trenutak kada će na CES-u (Consumer Electronics Show) prvi put prikazati kako sve to radi zajedno kao jedna velika, pametna kuća koja razume svoje stanare.

Evo šta je manje-više Samsung zamislio, a zamislite sad i vi: Ustanete iz kreveta, a TV se pali sam jer zna da volite da gledate vesti uz kafu. Klima podesi temperaturu, a telefon vam predlaže šta da obučete jer je napolju hladnije nego juče. E pa, to je ta njihova vizija - ne samo uređaji koji slušaju komande, nego uređaji koji predviđaju i pomažu.

Foto: Shutterstock

Šta je zapravo DX Vision?

Na događaju nazvanom "The First Look", koji se održava 4. januara u Las Vegasu, kompanija će predstaviti svoju novu viziju pod imenom DX Vision ili plan kako da veštačku inteligenciju ugrade u svaki uređaj koji naprave.

Samsung DX Vision ga opisuje kao novi način da ljudi žive sa tehnologijom, dok u praksi to znači gomilu AI funkcija koje pokušavaju da spoje sve vaše uređaje u jednu veliku pametnu mrežu. Jednostavno rečeno, vaš TV, frižider i telefon više neće biti samo zasebne stvari, već će raditi zajedno kao jedan tim.

Foto: Shutterstock

Iako Samsung pre CES-a nije hteo da otkriva sve detalje, najavili su nekoliko pravaca:

1. Pametniji televizori koji gledaju umesto vas

Ne brinite, neće vas špijunirati, ali će moći da prepoznaju šta volite, da vam predlože sadržaj, da pojačaju zvuk ako je buka u sobi ili da prilagode kvalitet slike bez da vi pritisnete ijedno dugme

2. Kućni uređaji koji pričaju međusobno

Recimo da kuvate ručak. Ako se pojavi dim, vaša klima će odlučiti da pojača ventilaciju. Ako ostavite vrata frižidera otvorena, telefon će vam javiti. Ako izađete iz kuće, veš mašina će sama završiti pranje i isključiti se

3. AI pomoćnici koji uče vaše navike

Umesto da sami stalno podešavate uređaje, oni će sami da uče šta volite. Ako svako veče palite TV oko 22 sata kako biste gledali seriju, on će to zapamtiti. Ako vikendom kuvate veće količine hrane, frižider će predložiti da kupite šta nedostaje

Foto: Shutterstock

Sve to lepo zvuči, ali...

Samsung već neko vreme gradi ovu ideju jedinstvene AI platforme, pa je CES samo završna scena na kojoj će da pokaže šta sve planiraju za 2026. godinu. Pored pametnih televizora i kućnih aparata, očekuje se da će prikazati i nove oblike ekrana i uređaja koji bi mogli da postanu deo pametnog doma budućnosti. Najavljuje se da će ovo biti jedna od najdetaljnijih prezentacija njihove AI strategije do sada, a kompanija obećava da će sve što izlože biti primeri stvarnih proizvoda i iskustava koja stižu uskoro, a ne samo daleka vizija.

Iako ovo sve zvuči bajno, DX Vision se oslanja na to da je sve u vašoj kući povezano, a to znači da vam treba stabilan internet, moderna mreža i uređaji koji podržavaju sve te nove funkcije. Ako nešto od toga zakaže, recimo Wi-Fi ili ruter, cela pametna logika pada u vodu.

Foto: Shutterstock

Sve se ruši kao kula od karata

Dovoljno je da jedan uređaj izgubi vezu i to utiče na sve ostale, jer su međusobno uvezani. Za korisnika koji nije stručan, to može da bude frustrirajuće, jer problem deluje kao da se pojavio niotkuda.

Ironično, Samsung želi sve da pojednostavi za korisnika, ali put do te jednostavnosti može biti komplikovan. Podešavanje pametne kuće, povezivanje različitih uređaja, logovanje na više sistema i instalacija aplikacija može da postane zamarajuće. Ljudi koji nisu tehnološki pismeni mogu lako da se izgube u početnim podešavanjima, a ako nešto prestane da radi, neće uvek biti jasno gde je problem.

