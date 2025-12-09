Slušaj vest

Nakon što je u poslednjih nekoliko meseci predstavila ambiciozan plan za ubrzanje razvoja veštačke inteligencije, administracija Donalda Trampa sada skreće pažnju na robote. Ovaj novi tehnološki korak označava početak sve ozbiljnije konkurencije između Sjedinjenih Država i Kine, a robotika postaje centralna tačka borbe za globalnu dominaciju u narednoj deceniji.

U stvari, pomak ka robotici otvara potpuno novo polje sukoba u tehnološkoj areni, sa Sjedinjenim Državama koje žele da sustignu Kinu i druge globalne igrače. Ovaj potez takođe postavlja važno pitanje: šta će biti sa američkim radnicima u svetu koji se ubrzano automatizuje?

Foto: Shutterstock

Robotika - ključ za oporavak Amerike

Ministar trgovine, Hauard Lutnik, aktivno se povezuje s liderima industrije robotike, naglašavajući važnost ubrzanog razvoja ove tehnologije. Prema informacijama od anonimnih izvora, administracija razmatra mogućnost donošenja izvršne uredbe koja bi podržala robotiku kao ključni sektor već sledeće godine.

"Robotika je ključna za vraćanje proizvodnje u Sjedinjene Države", poručio je portparol Ministarstva trgovine, ističući kako napredna automatizacija može da pomogne Americi da se takmiči sa zemljama poput Kine. U isto vreme, Ministarstvo saobraćaja razmatra formiranje specijalizovane radne grupe koja bi mogla biti predstavljena još ove godine.

Foto: Shutterstock

Tehnološki sukob sa Kinom

Kina, koja već godinama dominira u oblasti robotike, ima čak četiri puta više robota u industrijama od Sjedinjenih Država, prema podacima Međunarodne federacije za robotiku. Uz to, Peking je razvila ambiciozne nacionalne strategije koje omogućavaju dalji razvoj robotike i veštačke inteligencije, čineći Kinu globalnim liderom u ovom sektoru.

Međutim, Sjedinjene Države ne planiraju da ostanu u drugom planu. Trampova administracija sve više koristi elemente industrijske politike kako bi unapredila američku konkurentnost, dok istovremeno pokušava da balansira ekonomsku i geopolitičku konkurenciju s Kinom. Robotika, stoga, postaje novo bojište u ovoj tehnološkoj utrci.

Foto: Shutterstock

Da li mašine zamenjuju ljude?

Iako mnogi pozdravljaju napredak u robotici, pitanje koje se postavlja jeste kako će ovo uticati na radna mesta u Sjedinjenim Državama. Kritičari ističu da prebrza automatizacija može dovesti do situacije u kojoj roboti preuzimaju poslove, čime bi ljudi ostali bez posla, uprkos vraćanju proizvodnje na američko tlo.

Prema istraživanjima Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja (NBER), automatizacija ima potencijal da smanji broj radnih mesta i smanji plate, naročito u industrijama koje se oslanjaju na rutinske zadatke. Ipak, optimisti veruju da bi roboti mogli doprineti stvaranju novih radnih mesta u industriji održavanja, instalacije i nadogradnje robota, čime bi se stvorio balans između tehnologije i radne snage.

Foto: Shutterstock

Saradnja ili konkurencija

Dok neki stručnjaci tvrde da robotika može zameniti ljude u mnogim industrijskim sektorima, drugi veruju da bi budućnost mogla doneti saradnju između čoveka i mašine. Džef Kardenas, direktor kompanije Apptronik, naglašava da se ne radi o borbi između ljudi i robota, već o tome da roboti nadopunjuju radnu snagu i omogućavaju veću produktivnost.

„Naša vizija je da roboti budu alat koji pomaže ljudima, a ne njihov konkurent“, izjavio je Kardenas. Mnoge tehnološke kompanije, uključujući one koje podržava Google, razvijaju humanoidne robote koji se koriste u realnim industrijskim okruženjima. Ovi roboti omogućavaju radnicima da se fokusiraju na složenije zadatke, dok mašine obavljaju teže i repetitivne poslove.

Foto: Shutterstock

Globalna ulaganja u robotiku

Da bi Sjedinjene Države sustigle konkurenciju u robotici, potrebna su ogromna ulaganja. Prema prognozama CB Insights, investicije u robotiku bi do 2025. godine mogle doseći 2,3 milijarde dolara što je duplo više nego prošle godine. Goldman Sachs predviđa da će globalno tržište humanoidnih robota do 2035. godine dostići vrednost od čak 38 milijardi dolara.

Industrija traži jasne političke smernice, uključujući poreske olakšice, savezne investicije u naprednu automatizaciju, kao i unapređenje trgovinskih politika koje bi omogućile Americi da parira kineskim subvencijama. Uz adekvatnu podršku, robotika bi mogla postati ključna za ekonomski oporavak Amerike, ali samo ako država ozbiljno investira u ovaj sektor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: