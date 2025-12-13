Slušaj vest

U opsežnom vodiču koji je danas objavio renomirani tehnološki portal, navodi se da mnogi “smart” TV uređaji rade suprotno od onoga što bi korisnici hteli tj. umesto da im služe, oni prikupljaju informacije o navikama gledanja i targetiraju reklame. Članak ne samo da kritikuje ovaj trend već nudi konkretne savete kako da korisnici uzmu kontrolu nad svojim uređajima, pa čak i kako da pretvore svoj pametni televizor u “glupi” uređaj bez praćenja.

Autor teksta objašnjava da pametni televizori i kada su ugašeni, mogu da ostanu povezani na internet, prikupljajući podatke u pozadini. Meni opcije za privatnost često su zakopane duboko u podešavanjima, dok su podrazumevane opcije gotovo uvek podešene u korist proizvođača, a ne korisnika.

Prvo pročešljate podešavanja

Ono što ovaj članak izdvaja od uobičajenih kritika jeste činjenica da ne staje na dijagnozi problema. Korisnicima se nude konkretni, praktični saveti kako da povrate kontrolu nad sopstvenim uređajima: od isključivanja određenih opcija za praćenje, preko blokiranja internet konekcije televizora, pa sve do radikalnije ideje – da se pametni televizor svesno pretvori u glupi ekran. U tom scenariju, TV se koristi isključivo kao monitor, dok sav sadržaj dolazi sa eksternih uređaja poput računara, konzola ili nezavisnih streaming box-ova koji nude više kontrole i manje skrivenog nadzora.

Prvi i najjednostavniji korak je detaljno “češljanje” podešavanja privatnosti. Većina pametnih televizora, bez obzira na proizvođača, ima opcije koje se odnose na prikupljanje podataka, personalizovane oglase i takozvani ACR (Automatic Content Recognition) – tehnologiju koja prepoznaje šta gledate, čak i kada koristite HDMI uređaje poput konzola ili set-top boxova. Ove opcije su često uključene po difoltu. Isključivanje ACR-a, personalizovanih reklama i slanja dijagnostičkih podataka može značajno smanjiti količinu informacija koje televizor šalje proizvođaču i oglašivačima.

Stavka broj dva - konekcija

Drugi savet odnosi se na internet konekciju. Pametni televizor da bi bio “pametan”, mora biti stalno povezan na mrežu i upravo tu leži problem. Stručnjaci preporučuju da se TV poveže na internet samo kada je to neophodno, na primer prilikom ažuriranja softvera, a zatim da se konekcija isključi.

Neki korisnici idu korak dalje i na ruteru blokiraju pristup internetu samo za televizor, ostavljajući ostale uređaje neometane. Na taj način, TV postaje običan ekran koji ne može da šalje podatke, ali i dalje savršeno funkcioniše za gledanje sadržaja sa eksternih izvora.

Pažljivo birajte aplikacije

Treći nivo kontrole podrazumeva pažljivo biranje aplikacija ili njihovo potpuno uklanjanje. Streaming aplikacije ugrađene u pametne televizore često imaju znatno slabije politike privatnosti od istih tih aplikacija na računarima ili mobilnim uređajima.

Brisanjem nepotrebnih aplikacija i ograničavanjem dozvola, korisnik dodatno smanjuje digitalni “trag” koji ostavlja. U nekim slučajevima, preporučuje se čak i resetovanje televizora i preskakanje prijave na korisnički nalog proizvođača, ako je to moguće.

Kako da pametan televizor oglupi?

Najradikalniji, ali i najefikasniji savet jeste svesna odluka da se pametni televizor pretvori u “glupi” ekran. U praksi, to znači da se sve pametne funkcije TV-a ignorišu ili onemoguće, a da se za sav sadržaj koriste spoljašnji uređaji. To mogu biti računari, laptopovi, konzole ili nezavisni streaming uređaji koji nude jasnija podešavanja privatnosti i češća bezbednosna ažuriranja. U tom scenariju, televizor postaje ono što je nekada bio, a to je veliki i kvalitetan ekran bez sopstvene agende.

Ovakav pristup, kako ističu autori vodiča, ne predstavlja povratak unazad, već racionalan izbor. Umesto da korisnik bude pasivni izvor podataka, on preuzima aktivnu ulogu i bira kako će koristiti tehnologiju. Pametni televizori su moćni i praktični, ali samo ako su pod našom kontrolom. U suprotnom, oni postaju tihi posmatrači naših navika, ukusa i svakodnevnog života. Upravo zato sve više ljudi odlučuje da pamet u svom domu zadrži za sebe.

