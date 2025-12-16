Slušaj vest

Mnogi radnici s pravom brinu da će uspon veštačke inteligencije dovesti do gubitka poslova, naročito kako AI napreduje velikom brzinom. Gen Z, posebno, strahuje za svoju budućnost u sve više automatizovanom svetu. Iako mnogi poslovi zaista rizikuju da budu prekinuti usled razvoja AI, postoje pozicije koje se pojavljuju i koje će verovatno ostati u potražnji, čak i napredovati usprkos ovoj tehnološkoj revoluciji.

Dobra vest je da neke pozicije, naročito u oblasti AI, nisu samo "otporne" na AI, već se očekuje da će postati još važnije kako se AI tehnologija razvija. Uloge kao što su AI trener, AI auditor i AI integrator su odlični primeri poslova koji će nastaviti da rastu i u značajnosti i u kompenzaciji. Ove pozicije povezuju ljudsku stručnost i AI sisteme, osiguravajući da nove tehnologije funkcionišu etički i efikasno.

Zašto će AI treneri biti u velikoj potražnji

Jedna uloga koja možda nije odmah očigledna je uloga AI trenera. Iako mnogi fokus stavljaju na developere i inženjere koji grade AI, treneri igraju jednako važnu ulogu u osiguravanju da ovi sistemi funkcionišu u stvarnom svetu. Oni su odgovorni za kuriranje i označavanje podataka koji treniraju AI modele, kao i za evaluaciju odgovora koje generiše AI kako bi se osiguralo da ispunjavaju specifične zahteve. Ovo osigurava da AI ne bude samo efikasan, već i etički u svom donošenju odluka.

AI treneri blisko sarađuju sa inženjerima i data scientistima kako bi usavršili velike jezičke modele (LLM), fino podešavajući ih da zadovolje poslovne, usklađenosti i industrijske potrebe. Takođe testiraju granične slučajeve, čime osiguravaju da AI sistemi funkcionišu dobro van kontrolisanih okruženja. S obzirom na značaj njihove uloge, potražnja za AI trenerima će verovatno rasti, a konkurentne plate za početne pozicije kreću se oko 50.000 dolara godišnje.

Ključna uloga AI auditora

Još jedna nova uloga koja dobija na značaju je AI auditor. Kako upotreba AI postaje šira u različitim industrijama, raste potreba za profesionalcima koji mogu osigurati da AI sistemi budu u skladu sa regulativama i rade pošteno. AI auditor je odgovoran za nadzor nad AI modelima, otkrivanje pristrasnosti, ocenjivanje njihovih performansi među različitim demografskim grupama i osiguranje da se poštuju zakoni o privatnosti. Oni obavljaju temeljne provere na sistemima, što može sprečiti potencijalne greške ili neetične ishode.

Da bi postao AI auditor, potrebno je imati stručnost u algoritmima mašinskog učenja, upravljanju rizikom, kao i u poznavanju regulatornih zahteva kao što su EU AI zakon, GDPR i drugi zakoni o privatnosti. AI auditori obično počinju sa pozicijom Junior Auditor i mogu napredovati do viših pozicija kao što je Chief AI Risk Officer. U SAD-u, prosečna plata za AI auditore iznosi oko 95.000 dolara godišnje, što čini ovu poziciju vrlo perspektivnom u industriji koja će rasti kako AI postaje sveprisutniji.

Most između poslovanja i tehnologije

AI integrator je još jedna ključna uloga koja spaja tehničku stručnost sa poslovnim razumevanjem. Za razliku od tradicionalnih IT stručnjaka, AI integratori su zaduženi da razumeju kako AI tehnologije funkcionišu, ali i kako ih implementirati na poslovnom nivou. Njihova primarna odgovornost je korišćenje AI sistema za rešavanje poslovnih problema, što uključuje razumevanje podataka, postavljanje problema i osiguranje da AI rešenje efikasno rešava poslovne izazove.

Za uspeh kao AI integrator, potrebne su jake analitičke veštine, kao i razumevanje matematike koja stoji iza AI algoritama i podataka koji ih pokreću. Ova uloga je naročito pogodna za osobe sa diplomama iz oblasti ekonometrije, fizike ili inženjeringa, koji su udobni sa radom sa složenim skupovima podataka i sistemima. AI integratori u SAD-u zarađuju oko 80.000 dolara godišnje u proseku, a potražnja za ovom pozicijom će rasti kako više kompanija integriše AI u svoje operacije.

Budućnost posla: Prilagođavanje evoluciji AI

Iako je jasno da će AI transformisati tržište rada, postoje značajne prilike za radnike da se prilagode i napreduju. Pozicije koje zahtevaju kombinaciju tehničke ekspertize, etičkog nadzora i strateškog poslovnog uvida verovatno će ostati ne samo relevantne, već će postati i ključne. Za Gen Z i druge koji ulaze u svet rada, fokusiranje na uloge kao što su AI trener, AI auditor ili AI integrator moglo bi biti ključ za ostajanje ispred trenda.

Kako automatizacija preuzima ponavljajuće zadatke, ljudski radnici će i dalje biti potrebni da vode, nadgledaju i integrišu AI u stvarnim okolnostima. Ove pozicije zahtevaće ljude koji mogu kritički razmišljati, rešavati kompleksne probleme i osigurati da AI sistemi funkcionišu na način koji koristi društvu. Priprema za ove uloge može pomoći radnicima da obezbede svoju budućnost u sve više automatizovanom radnom okruženju.

