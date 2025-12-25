Slušaj vest

Kineska tehnološka scena ulazi u novu fazu u kojoj se veštačka inteligencija više ne zadržava u fabrikama, kancelarijama i data-centrima. Umesto toga, ona sve češće završava u obliku igračaka, robota i interaktivnih uređaja namenjenih svakodnevnoj upotrebi u domovima.

Ovaj zaokret otkriva širi trend: AI se transformiše iz apstraktne tehnologije u lično iskustvo. Igračke koje reaguju, razgovaraju i uče postaju most između sofisticiranih algoritama i običnih korisnika, a Kina se pozicionira kao jedno od ključnih globalnih tržišta tog spoja.

Foto: Shutterstock

Giganti ulaze u arenu pametne zabave

Kompanije poput Huaweija, JD.com-a i UBTecha ne posmatraju AI igračke kao sporedni eksperiment, već kao strateški pravac razvoja. Njihov ulazak u ovaj sektor pokazuje da se tržište više ne doživljava kao niša, već kao ozbiljna industrija sa dugoročnim potencijalom.

Za razliku od klasičnih proizvođača igračaka, ove firme raspolažu ogromnim tehnološkim resursima od AI modela i cloud infrastrukture do logističkih mreža. Upravo ta kombinacija omogućava brzo lansiranje proizvoda i njihovo širenje na domaće i međunarodno tržište.

Foto: Shutterstock

Huawei i nova era pametnih igračaka

Huawei je nedavno predstavio interaktivnu plišanu igračku zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, koja koristi glas, pokret i dodir kako bi komunicirala sa korisnikom. Brza prodaja u prvim danima nakon lansiranja ukazala je na to da potrošači već prepoznaju vrednost ovakvog tipa proizvoda.

Ključna razlika u odnosu na tradicionalne igračke jeste integracija sa širim digitalnim ekosistemom. Korišćenjem postojećih glasovnih asistenata i softverskih platformi, igračka postaje produžetak pametnih uređaja, a ne izolovani gadžet.

Foto: Huawei

Tržište raste brže od klasične industrije igračaka

Prema procenama analitičara, globalno tržište AI igračaka beleži snažan rast i očekuje se da u narednim godinama višestruko premaši današnje vrednosti. U tom kontekstu, kinesko tržište se izdvaja kao jedno od najdinamičnijih, sa stopama rasta koje nadmašuju tradicionalni sektor igračaka.

Razlog leži u kombinaciji tehnološke spremnosti i kulturne otvorenosti prema novim digitalnim iskustvima. Potrošači u Kini sve češće prihvataju proizvode koji nude interakciju, personalizaciju i kontinuirano unapređenje kroz softver.

Foto: Shutterstock

Od igre do svakodnevice: AI ulazi u domove

Pametne igračke i roboti sve češće se posmatraju kao prvi korak ka širem prihvatanju veštačke inteligencije u privatnom životu. Osim zabave, oni mogu imati obrazovnu ulogu, olakšati učenje ili služiti kao oblik digitalne podrške u svakodnevnim aktivnostima.

Za Kinu, ovaj trend ima i strateški značaj. Uvođenjem AI tehnologije kroz pristupačne i emocionalno bliske proizvode, stvara se osnova za širu integraciju veštačke inteligencije u društvo. Ono što danas počinje kao igra, sutra bi moglo postati standardni deo digitalne svakodnevice.

