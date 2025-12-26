Slušaj vest

Autonomni dronovi i roboti više nisu futuristička fantazija, oni već dolaze u naše gradove, bolnice i ulice. Već sada, vojni dronovi izazivaju ozbiljne etičke dileme, jer jedan tehnički kvar može koštati nevine živote. Zamislite da ista tehnologija završi u rukama kriminalaca ili terorista, posledice bi mogle biti katastrofalne.

Europol upozorava: svet u kojem hakeri preuzimaju kontrolu nad vozilima, dronovima i humanoidnim robotima nije daleka budućnost. Krađe, vandalizam, pa čak i napadi bez direktne ljudske intervencije mogli bi postati svakodnevica. Policija će morati da se transformiše kako bi pratila ovu novu, robotski vođenu vrstu kriminala.

Foto: Shutterstock

Roboti na ulicama, kriminalni teren

Do 2035. godine, zločini koje pokreću mašine mogli bi postati realnost. Dronovi bi mogli izvoditi krađe, autonomna vozila izazivati povrede pešaka, a humanoidni roboti stvarati konfuziju svojim sofisticiranim ponašanjem. Ljudsko oko više neće moći lako da razlikuje namerno od nenamernog, što kriminalcima daje novu prednost.

A to nije sve. Roboti u bolnicama ili staračkim domovima takođe mogu biti meta hakera. Europol upozorava: ljudi koji ostaju bez posla zbog automatizacije mogli bi se okrenuti sajber kriminalu i napadima na robotsku infrastrukturu, svet u kojem tehnologija stvara nove opasnosti i nove kriminalce.

Foto: Shutterstock

Policija suočena sa izazovom

Kako se robotski kriminal širi, policija mora da razmišlja kao tehnički stručnjak i detektiv u isto vreme. Slučaj autonomnog vozila koje izazove nesreću možda nije greška, možda je sajber napad. Praćenje ovih novih pretnji zahteva znanje o veštačkoj inteligenciji, robotici i digitalnoj bezbednosti.

Europol čak razmatra „anti-robotske“ gedžete, od RoboFreezer pušaka do mreža sa ugrađenim granatama za dronove. Zvuci kao iz naučno-fantastičnog filma, ali ovo je scenarij koji policija možda uskoro mora da sprovodi u stvarnom svetu, gde fizička opasnost i digitalna pretnja idu ruku pod ruku.

Foto: Shutterstock

Već globalni problem

Znaci opasnosti već su tu. Dronovi se koriste u ratnim zonama poput sukoba u Ukrajini, a oružje visoke tehnologije curi u ruke organizovanog kriminala i terorista. Neki operateri dronova čak nude svoje usluge online, što omogućava „kriminal na daljinu“ i transformiše način na koji se zločini izvode.

Catherine De Bolle, izvršna direktorka Europola, ističe da je ovo sličan trenutak kao kada su internet i pametni telefoni promenili svet, tehnologija otvara nove prilike, ali i nove opasnosti. Pitanje nije da li će se zločinci prilagoditi, oni to već rade, već koliko brzo će država i društvo uspeti da odgovore.

Foto: Shutterstock

Debata o budućnosti robotskog kriminala

Stručnjaci su podeljeni: neki veruju da će kriminalci koristiti svaku novu tehnologiju, dok drugi ukazuju na tehničke i regulatorne prepreke koje ograničavaju ekstremne scenarije. Ipak, činjenica ostaje: svet u kojem roboti igraju ključnu ulogu u kriminalu više nije daleka futuristička priča.

Denis Niezgoda, iz Locus Robotics, tvrdi da humanoidni roboti verovatno neće patrolirati ulicama u skorije vreme, ali diskusija o budućnosti pokazuje koliko je hitno da policija, kreatori politika i društvo budu spremni. U svetu gde tehnologija menja pravila igre, ljudi više nisu jedini akteri kriminala, a to je samo početak.

