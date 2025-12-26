Europol upozorava: Autonomni dronovi i roboti postaju najveći neprijatelji!
Autonomni dronovi i roboti više nisu futuristička fantazija, oni već dolaze u naše gradove, bolnice i ulice. Već sada, vojni dronovi izazivaju ozbiljne etičke dileme, jer jedan tehnički kvar može koštati nevine živote. Zamislite da ista tehnologija završi u rukama kriminalaca ili terorista, posledice bi mogle biti katastrofalne.
Europol upozorava: svet u kojem hakeri preuzimaju kontrolu nad vozilima, dronovima i humanoidnim robotima nije daleka budućnost. Krađe, vandalizam, pa čak i napadi bez direktne ljudske intervencije mogli bi postati svakodnevica. Policija će morati da se transformiše kako bi pratila ovu novu, robotski vođenu vrstu kriminala.
Roboti na ulicama, kriminalni teren
Do 2035. godine, zločini koje pokreću mašine mogli bi postati realnost. Dronovi bi mogli izvoditi krađe, autonomna vozila izazivati povrede pešaka, a humanoidni roboti stvarati konfuziju svojim sofisticiranim ponašanjem. Ljudsko oko više neće moći lako da razlikuje namerno od nenamernog, što kriminalcima daje novu prednost.
A to nije sve. Roboti u bolnicama ili staračkim domovima takođe mogu biti meta hakera. Europol upozorava: ljudi koji ostaju bez posla zbog automatizacije mogli bi se okrenuti sajber kriminalu i napadima na robotsku infrastrukturu, svet u kojem tehnologija stvara nove opasnosti i nove kriminalce.
Policija suočena sa izazovom
Kako se robotski kriminal širi, policija mora da razmišlja kao tehnički stručnjak i detektiv u isto vreme. Slučaj autonomnog vozila koje izazove nesreću možda nije greška, možda je sajber napad. Praćenje ovih novih pretnji zahteva znanje o veštačkoj inteligenciji, robotici i digitalnoj bezbednosti.
Europol čak razmatra „anti-robotske“ gedžete, od RoboFreezer pušaka do mreža sa ugrađenim granatama za dronove. Zvuci kao iz naučno-fantastičnog filma, ali ovo je scenarij koji policija možda uskoro mora da sprovodi u stvarnom svetu, gde fizička opasnost i digitalna pretnja idu ruku pod ruku.
Već globalni problem
Znaci opasnosti već su tu. Dronovi se koriste u ratnim zonama poput sukoba u Ukrajini, a oružje visoke tehnologije curi u ruke organizovanog kriminala i terorista. Neki operateri dronova čak nude svoje usluge online, što omogućava „kriminal na daljinu“ i transformiše način na koji se zločini izvode.
Catherine De Bolle, izvršna direktorka Europola, ističe da je ovo sličan trenutak kao kada su internet i pametni telefoni promenili svet, tehnologija otvara nove prilike, ali i nove opasnosti. Pitanje nije da li će se zločinci prilagoditi, oni to već rade, već koliko brzo će država i društvo uspeti da odgovore.
Debata o budućnosti robotskog kriminala
Stručnjaci su podeljeni: neki veruju da će kriminalci koristiti svaku novu tehnologiju, dok drugi ukazuju na tehničke i regulatorne prepreke koje ograničavaju ekstremne scenarije. Ipak, činjenica ostaje: svet u kojem roboti igraju ključnu ulogu u kriminalu više nije daleka futuristička priča.
Denis Niezgoda, iz Locus Robotics, tvrdi da humanoidni roboti verovatno neće patrolirati ulicama u skorije vreme, ali diskusija o budućnosti pokazuje koliko je hitno da policija, kreatori politika i društvo budu spremni. U svetu gde tehnologija menja pravila igre, ljudi više nisu jedini akteri kriminala, a to je samo početak.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
BONUS VIDEO:
Tramp šokirao turiste: Ako hoćete u SAD, ovo morate da prijavite