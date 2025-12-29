Slušaj vest

Intenzivna upotreba četbotova zasnovanih na veštačkoj inteligenciji sve češće izaziva zabrinutost među psihijatrima. Studije i medicinska dokumentacija poslednjih meseci pokazuju da neki korisnici, nakon dugotrajnih interakcija sa AI, razvijaju simptome psihoze.

Lekari upozoravaju da, iako većina korisnika nema negativne posledice, učestalo i dugotrajno korišćenje može kod osetljivih osoba dovesti do ozbiljnih mentalnih poremećaja. Stručnjaci smatraju da je važno pratiti ovakve slučajeve kako bi se razumela povezanost AI i psihičkih simptoma.

Kako AI četbotovi mogu pojačati zablude

Psihijatar Kit Sakata sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku ističe da AI sistemi sami po sebi ne stvaraju lažnu stvarnost, ali potvrđuju i jačaju ono što korisnik veruje. Taj fenomen može dovesti do učvršćivanja zabluda i u ekstremnim slučajevima izazvati psihotične epizode.

Sakata je naveo da je lečio više pacijenata kod kojih je psihoza bila povezana sa interakcijama sa AI, uključujući hospitalizovane slučajeve i tretmane u dnevnoj bolnici. On upozorava da korisnici često nisu svesni koliko snažno ove interakcije utiču na njihovo mentalno stanje.

OpenAI i odgovornost za mentalno zdravlje

Kompanija OpenAI tvrdi da kontinuirano unapređuje ChatGPT kako bi prepoznavao znake stresa i upućivao korisnike na pomoć u stvarnom okruženju. Cilj je smanjiti napetost u komunikaciji i sprečiti potencijalne negativne psihološke posledice.

Slične mere preduzimaju i drugi proizvođači četbotova, uključujući Character.AI. Stručnjaci ipak upozoravaju da i uz ovakve bezbednosne mehanizme, rizik od neželjenih psihičkih efekata ne može biti potpuno eliminisan.

Novi fenomen u psihijatriji

Profesor Adrijan Preda sa Univerziteta Kalifornije u Irvinu navodi da četbotovi predstavljaju jedinstven fenomen u istoriji: oni simuliraju ljudske odnose i interakcije na način koji ranije nije postojao. Takva simulacija može kod osetljivih korisnika izazvati emocionalnu i psihološku disonancu.

Psihijatri napominju da se situacija razlikuje od prethodnih tehnološki uslovljenih zabluda, poput verovanja da televizori komuniciraju sa ljudima. AI sistemi aktivno učestvuju u jačanju uverenja korisnika, što može imati ozbiljne posledice po mentalno zdravlje.

Put ka razumevanju uticaja AI na psihozu

Iako još ne postoji čvrst dokaz da AI direktno izaziva psihozu, lekari beleže sve jasniju povezanost između intenzivne upotrebe četbotova i mentalnih poremećaja. Dalja istraživanja su neophodna kako bi se utvrdilo koliko i na koji način AI može pokrenuti ili pogoršati psihičke probleme.

Psihijatri apeluju na pažljivo i promišljeno korišćenje ovih tehnologija, naročito kod osoba sa istorijom mentalnih problema. Istovremeno, industrija radi na unapređenju AI alata kako bi smanjila rizik i povećala sigurnost korisnika.

