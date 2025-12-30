Slušaj vest

U septembru je debitovala Tili Norvud (Tilly Norwood), AI-generisana glumica sa izuzetno realističnim izgledom, što je izazvalo šok u Holivudu. Stručnjaci iz industrije izrazili su zabrinutost da bi AI mogao da zameni ljudske glumce, pokrećući žestoke debate o budućnosti glume i kreativnosti na velikom ekranu.

Tilly je kreirala Eline Van der Velden i promovisana je kao “spremna za ekran”, dok je bila u pregovorima sa agencijama za talente. Kritičari su, međutim, istakli da je AI treniran na radu brojnih profesionalnih glumaca bez njihove dozvole, što je izazvalo raspravu o intelektualnoj svojini i etičkim granicama u digitalnoj zabavi.

Oskari i AI: Kontroverzna sezona

U januaru je film The Brutalist otkrio da je koristio AI za poboljšanje mađarskog akcenta glavnih glumaca, Adriena Brodija i Feliciti Džones. Film, koji prati priču mađarsko-jevrejskog arhitekte koji preživi Holokaust i započne novi život u Americi, postao je favorit tokom sezone nagrada.

Ovo otkriće izazvalo je kontroverzu tokom Oskara, iako je film na kraju izgubio nagradu za najbolji film od Anora. Adrien Brody je ipak osvojio nagradu za najboljeg glumca, a Akademija kasnije je pojasnila da AI unapređenja neće ni pomoći ni naškoditi šansama za nominaciju. Stručnjaci poput Holi Vilis istakli su da je postprodukcija oduvek bila deo filmske industrije, i da je AI samo novi alat u vekovima dugoj tradiciji filmskog stvaralaštva.

AI muzičari osvajaju top liste

Tokom leta, Velvet Sundown, AI-kreirani bend, privukao je ogromnu pažnju sa više od milion strimova na Spotify-u za samo nekoliko nedelja. Kada je otkriveno da je reč o “sintetičkom muzičkom projektu”, pokrenute su rasprave o autentičnosti, transparentnosti i tome da li slušatelji treba da budu informisani kada je muzika veštački generisana.

Uprkos skepticizmu, AI muzika je nastavila da beleži uspehe. Pesme poput Walk My Walk od Breaking Rust zauzele su vrhove Billboard top lista, dok je AI muzičar Solomon Ray predvodio iTunes listu hrišćanske i gospel muzike. Čak je i veteran producent Timbaland predstavio AI pop pevača TaTa Taktumi, opisujući to kao “razvijanje umetnika, rekonstruisano”, što pokazuje da AI u muzici nije prolazni trend.

AI reinvencioniše klasike i podkaste

AI Tehnologija je takođe uticala na klasike i nove medije. U avgustu je Sphere Entertainment modernizovao Čarobnjaka iz Oza, koristeći AI i napredne projekcije kako bi 1939. muzičku produkciju prilagodio publici u Las Vegasu. Od prikazivanja ranije nevidljivih likova do unapređenja vizuelnog pripovedanja, AI je pomogao da stari favoriti postanu relevantni za novu publiku.

U međuvremenu, AI se pojavio i u podkastima, klonirajući glasove voditelja za prevođenje sadržaja ili automatizaciju snimanja. Neki voditelji su to koristili oprezno, dok su drugi, poput Natea DiMea, izrazili zabrinutost da se time narušava intimna veza između voditelja i publike. Ova debata je pokazala kako AI može poboljšati produktivnost, ali i narušiti poverenje i autentičnost u kreativnim medijima.

AI i kultura slavnih: Etika na prvom planu

Doseg AI-a se proteže i na kontroverzne primene, od oživljavanja preminulih slavnih u deepfake video zapisima do istorijskog ulaganja Diznija od milijardu dolara u OpenAI. Platforme poput Sora 2 omogućile su korisnicima da kreiraju video zapise sa ikonama ili čak pokojnim zvezdama, postavljajući pitanja o saglasnosti, nasleđu i komercijalizaciji sećanja.

Istaknuti filmski reditelji, uključujući Gijerlma del Toroa i Džejmsa Kamerona, govorili su o mestu AI-a u kinematografiji, naglašavajući poštovanje prema glumcima i oprez u kreativnoj primeni. Saradnja velikih studija poput Diznija sa AI platformama pokazuje da, uprkos etičkim raspravama, AI je postao sastavni deo zabavne industrije, oblikujući pop kulturu na načine bez presedana.

