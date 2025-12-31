Slušaj vest

Nvidia se žuri da ispuni ogromnu potražnju za svojim H200 čipovima za veštačku inteligenciju od strane kineskih tehnoloških kompanija, prema izvorima. Kompanija je, kako se navodi, kontaktirala Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kako bi povećala proizvodnju, što ukazuje na sve veću potrebu za naprednom AI tehnologijom u Kini. Kineske kompanije su naručile više od 2 miliona H200 čipova za 2026. godinu, dok Nvidia trenutno ima na lageru samo 700.000 jedinica.

Obim dodatnih narudžbina koje Nvidia planira kod TSMC-a još nije poznat. Izvori navode da bi proizvodnja mogla da počne u drugom kvartalu 2026. godine. Ovi potezi pokazuju delikatan balans koji Nvidia mora da postigne: da zadovolji ogromnu potražnju iz Kine, a istovremeno održi snabdevanje na drugim tržištima.

Globalni strah od nestašice

Stručnjaci se plaše da povećane narudžbine H200 čipova za Kinu mogu dodatno zategnuti globalno snabdevanje AI čipovima. Nvidia mora da upravlja problemima u lancu snabdevanja i istovremeno obezbedi isporuke za druge međunarodne klijente bez kašnjenja. Situacija takođe osvetljava geopolitičku dimenziju proizvodnje čipova, budući da Peking još nije odobrio nikakva slanja H200 čipova, iako je SAD nedavno dozvolio izvoz.

Razgovori između Nvidie i TSMC-a o povećanju proizvodnje i detalji kineske potražnje ranije nisu bili poznati javnosti. Planirana cena za kineske kupce je oko 27.000 dolara po čipu, što odražava i visoke performanse i retkost ovog naprednog AI hardvera.

Kineski tehnološki lideri vode u narudžbini

Većinu od preko 2 miliona H200 čipova naručuju vodeće kineske internet kompanije, koje H200 vide kao značajno unapređenje u odnosu na postojeće čipove. Od Nvidia-ine trenutne zalihe od 700.000 jedinica, oko 100.000 su GH200 Grace Hopper superčipovi, koji kombinuju Nvidia-in Grace CPU sa Hopper GPU arhitekturom, dok su preostale standardni H200 čipovi.

Ovi čipovi će biti ponuđeni kineskim kupcima, a cena će zavisiti od količine i dogovora sa pojedinačnim kupcima. Na primer, modul sa osam čipova trebalo bi da košta oko 1,5 miliona juana, nešto više od nedavno ukinutog H20 modula. Ipak, H200 nudi oko šest puta veće performanse, što ga čini atraktivnim u poređenju sa sivim tržištem.

Regulatorna neizvesnost i dalje postoji

Uprkos odobrenju SAD za izvoz uz taksu od 25%, kineske vlasti još odlučuju da li dozvoliti uvoz H200 čipova. Postoje zabrinutosti da šira dostupnost naprednih stranih AI čipova može usporiti razvoj domaće industrije AI poluprovodnika. Za sada nisu signalizirali neposredni otpor, ali regulatorno okruženje i dalje unosi neizvesnost u planove Nvidie.

Za kompanije poput ByteDance-a, ova odluka je ključna: firma planira da u 2026. godini potroši oko 100 milijardi juana na Nvidia čipove, u odnosu na 85 milijardi juana u 2025, pod uslovom da kineske vlasti odobre H200. Neuporedivo bolje performanse H200 u odnosu na lokalne alternative ključne su za ove investicione planove.

Nvidia balansira stare i nove linije čipova

H200, deo prethodne generacije Hopper arhitekture, koristi TSMC 4-nanometarski proces proizvodnje. Dok Nvidia povećava proizvodnju H200 za Kinu, istovremeno se fokusira na nove Blackwell i nadolazeće Rubin linije čipova. Kompanija planira da početne kineske narudžbine ispuni iz postojeće zalihe, a prvi paket se očekuje pre kineske Nove godine sredinom februara.

Ova dvostruka strategija pokazuje izazov Nvidie: povećati proizvodnju starijeg čipa kako bi zadovoljila trenutnu potražnju, dok razvija nove tehnologije. Način na koji Nvidia upravlja ovim pritiscima biće ključan za očuvanje njenog liderstva na globalnom tržištu AI čipova.

