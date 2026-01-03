Slušaj vest

Dok se svet veštačke inteligencije uglavnom vrti oko imena poput Nvidia, AMD i američkih tehnoloških giganata, iz Kine stiže vest koja je u tišini uzdrmala industriju.

Tamošnji istraživači predstavili su novi fotonski AI čip nazvan „LightGen“, koji ne koristi klasične električne impulse, već svetlost za obradu podataka. Upravo ta razlika mogla bi da promeni način na koji se veštačka inteligencija razvija i koristi u narednim godinama.

Novi način obrade podataka

Za razliku od tradicionalnih čipova, koji se suočavaju sa fizičkim ograničenjima poput zagrevanja, potrošnje energije i brzine protoka podataka, LightGen koristi fotone, čime se značajno smanjuje gubitak energije i povećava brzina obrade.

Prema prvim informacijama koje prenose strani tehnološki portali, ovaj čip pokazuje izuzetno dobre rezultate u zadacima kao što su generisanje slika, obrada video-materijala i rad sa velikim jezičkim modelima, pri čemu navodno postiže performanse koje u nekim scenarijima mogu parirati ili čak nadmašiti savremene GPU-ove.

Strateški potez koji bi mogao da promeni ravnotežu snaga

Kina već godinama pokušava da smanji zavisnost od zapadnih tehnologija, naročito u oblasti poluprovodnika, gde su sankcije i ograničenja izvoza usporila pristup najnovijim čipovima. Razvoj sopstvenog fotonskog AI hardvera ne predstavlja samo inovaciju, već i strateški potez koji bi mogao da promeni ravnotežu snaga u globalnoj trci za dominaciju u veštačkoj inteligenciji.

Stručnjaci upozoravaju da je LightGen još u ranoj fazi i da će proći vreme pre nego što ovakvi čipovi postanu masovno dostupni ili komercijalno isplativi. Ipak, sama činjenica da se fotonski pristup više ne nalazi samo u laboratorijama, već pokazuje konkretne rezultate u realnim AI zadacima, mnogi vide kao nagoveštaj sledeće velike promene u industriji.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara

Potencijalno velika ušteda energije

Ako se tehnologija dodatno usavrši, mogla bi da dovede do drastično manjeg utroška energije u data centrima, što je danas jedan od najvećih problema u ekspanziji veštačke inteligencije. U isto vreme, nova tehnologija predstavlja pritisak na postojeće lidere na tržištu čipova. Nvidia trenutno drži ključnu poziciju u AI revoluciji, ali pojavljivanje alternativnih arhitektura, posebno onih koje ne zavise od klasičnih elektronskih rešenja, može dugoročno da promeni pravila igre. LightGen tako postaje simbol nove faze tehnološkog nadmetanja, u kojoj se ne takmiče samo kompanije, već i čitave države.

Iako je još prerano govoriti o krahu postojećih GPU rešenja, jasno je da svet veštačke inteligencije ulazi u period u kome će se tražiti brža, efikasnija i energetski održivija rešenja. Ako fotonski AI čipovi ispune obećanja, LightGen bi mogao da ostane upamćen kao jedan od prvih koraka ka budućnosti u kojoj se podaci obrađuju brzinom svetlosti.

