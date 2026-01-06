Slušaj vest

Samo nekoliko minuta nakon Trampove objave, društvene mreže su preplavile lažne i obmanjujuće AI fotografije i video-snimci. Među njima su bile slike Madura kako ga američki agenti sprovode sa aviona, snimci navodnog slavlja građana Karakasa, kao i video-zapisi raketnih udara na glavni grad, svi kasnije identifikovani kao lažni.

Problem je dodatno otežala činjenica da su se izmišljeni sadržaji mešali sa stvarnim snimcima američkih vojnih aviona iznad Karakasa i eksplozijama koje su osvetljavale noćno nebo. Nedostatak potvrđenih informacija o samoj operaciji, u kombinaciji sa sve naprednijim AI alatima, učinio je razdvajanje činjenica od fikcije izuzetno teškim.

Do trenutka kada je Tramp objavio verifikovanu fotografiju Madura sa povezom preko očiju i lisicama na rukama na američkom ratnom brodu USS Iwo Jima, lažne AI slike sa agentima američke Agencije za borbu protiv droge (DEA) već su postale viralne. Prema podacima organizacije za proveru činjenica NewsGuard, ti sadržaji su na platformama X, Instagram, Facebook i TikTok pregledani i podeljeni milionima puta.

Delili i funkcioneri

Lažne fotografije delili su i pojedini javni funkcioneri. Gradonačelnik Korala Gejblsa na Floridi, Vins Lago, objavio je jednu od njih na Instagramu, nazivajući Madura „vođom narko-terorističke organizacije“. Objava je dobila više od 1.500 lajkova i u trenutku pisanja teksta i dalje je bila dostupna.

Stručnjaci upozoravaju da alati za prepoznavanje manipulisanog sadržaja, poput obrnute pretrage slika i AI detektora, često nisu pouzdani. Sofija Rubinson iz NewsGuarda ističe da su mnogi lažni snimci vizuelno veoma slični stvarnim događajima, što dodatno zbunjuje korisnike.

„AI generisani i iz konteksta izvučeni vizuelni sadržaji često ne deluju kao očigledne laži. Upravo zato su posebno opasni i predstavljaju novu taktiku u ratu dezinformacija“, navela je Rubinson.

NewsGuard je u posebnom izveštaju identifikovao pet lažnih ili pogrešno predstavljenih fotografija i dva video-snimka povezana sa navodnom vojnom operacijom. Jedna AI slika prikazuje vojnika pored Madura sa crnom kapuljačom na glavi, dok je jedan od video-zapisa zapravo snimljen u junu u vojnoj bazi Fort Breg u Severnoj Karolini.

Prema NewsGuardu, samo ovih sedam spornih sadržaja prikupilo je više od 14 miliona pregleda na mreži X.

Bajati snimci

Na mrežama su se pojavili i stariji snimci koji su pogrešno predstavljeni kao deo aktuelnih događaja. Desničarski influenseri delili su snimke navodnog masovnog slavlja u Karakasu, iako je kasnijom proverom utvrđeno da potiču sa protesta iz 2024. godine.

AI četbot Grok, integrisan u platformu X, takođe je osporio autentičnost tih tvrdnji, navodeći da „trenutni izvori ne potvrđuju bilo kakva slavlja u Karakasu“.

Kompanije Meta, X i TikTok nisu odgovorile na zahteve medija za komentar povodom širenja dezinformacija, prenosi Guardian.

