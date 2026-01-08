Slušaj vest

OpenAI je predstavio ChatGPT Health, novu funkciju koja korisnicima omogućava da bezbedno povežu svoje medicinske kartone i aplikacije za wellness direktno sa chatbotom. Kombinovanjem ličnih zdravstvenih informacija sa inteligencijom ChatGPT-a, kompanija želi da korisnici budu bolje informisani, pripremljeni i sigurni pri upravljanju svojim zdravljem.

Ovaj potez predstavlja nastavak ambicije OpenAI-a da ChatGPT pretvori u ličnog super-asistenta, sposoban da podrži pojedince u različitim aspektima života uključujući zdravlje. CEO Fidji Simo opisala je lansiranje kao odgovor na izazove današnjeg zdravstvenog sistema, naglašavajući potencijal AI-ja da pomogne i pacijentima i lekarima.

Sve veća upotreba među lekarima i pacijentima

OpenAI je istakao trendove koji pokazuju da upotreba AI-ja u zdravstvu brzo raste. Američka medicinska asocijacija (AMA) je izvestila da se korišćenje AI-ja među lekarima skoro udvostručilo između 2023. i 2024. godine, pri čemu je 68% lekara izjavilo da im AI pomaže u brizi za pacijente. Slično tome, OpenAI-jeva anketa je pokazala da je tri od pet odraslih u SAD-u koristilo AI alate za zdravlje u poslednja tri meseca, a 75% ih je ocenilo kao veoma ili izuzetno korisne.

Ovi podaci ukazuju na širi trend ka AI podršci u zdravstvu. I lekari i pacijenti sve više prepoznaju AI kao praktičan alat za razumevanje zdravstvenih informacija, podršku u donošenju odluka i efikasnije upravljanje wellnessom.

Šta ChatGPT Health nudi korisnicima

ChatGPT Health je dizajniran da unapredi stotine miliona zdravstvenih upita koje korisnici već postavljaju ChatGPT-u svake nedelje. Korisnici mogu bezbedno povezati medicinske kartone i wellness aplikacije, što omogućava AI-ju da pruži relevantnije i personalizovanije odgovore.

OpenAI je naglasio privatnost i bezbednost, napominjući da se razgovori u okviru ChatGPT Health čuvaju u posebnom prostoru. Ovo osigurava da osetljivi zdravstveni podaci ostanu odvojeni od drugih chatova, šifrovani i da se ne koriste za treniranje osnovnih AI modela. Funkcija je razvijena u saradnji sa lekarima kako bi pružila pouzdane informacije, ali ne zamenjuje profesionalnu medicinsku negu.

Kontrola korisnicima nad njihovim zdravljem

Kroz partnerstvo sa digitalnom platformom b.well, ChatGPT Health omogućava korisnicima da eksplicitno odobre bezbedno povezivanje sa svojim medicinskim kartonima iz američkih zdravstvenih ustanova. Ova infrastruktura daje korisnicima kontrolu nad tim gde i kako se pristupa njihovim zdravstvenim informacijama, što je u skladu sa rastućim zabrinutostima oko privatnosti podataka u digitalnom zdravstvu.

Platforma ohrabruje pojedince da aktivno učestvuju u upravljanju svojim zdravljem. Osiguravajući da odgovori AI-ja budu zasnovani na ličnim zdravstvenim informacijama, ChatGPT Health pomaže korisnicima da bolje razumeju svakodnevna pitanja i odluke vezane za wellness, jasno naglašavajući da ne zamenjuje profesionalnu dijagnozu ili lečenje.

Postepeno uvođenje i buduća ekspanzija

Da bi pristupili ChatGPT Health, korisnici se moraju prijaviti na listu čekanja, nakon čega se funkcija pojavljuje kao posebna opcija u ChatGPT bočnoj traci. U početku, neke funkcije, poput povezivanja medicinskih kartona, dostupne su samo u SAD-u, ali OpenAI planira postepeno proširenje dostupnosti.

Ovaj fazni pristup omogućava OpenAI-u da pažljivo upravlja bezbednošću, privatnošću i korisničkim iskustvom dok širi servis. Iako tačan globalni vremenski okvir nije objavljen, lansiranje predstavlja značajan korak ka dubljoj integraciji AI-ja u svakodnevno upravljanje zdravljem i wellnessom.

