Ljubav preko neta više nije ista: AI može mesecima da manipuliše novčanikom i emocijama!
Romantične prevare ulaze u novu eru, svet u kojem algoritmi preuzimaju kontrolu nad srcima i novčanicima. Dok je nekada prevarant morao mesecima da gradi poverenje, danas veštačka inteligencija može da vodi razgovore koji deluju prirodno, pažljivo i emotivno ubedljivo. Rezultat je nova generacija prevara koja je tiha, sofisticirana i gotovo neuhvatljiva.
Stručnjaci upozoravaju da ovo više nisu klasične prevare sa brzo postavljenim zahtevima za novcem. AI može mesecima manipulisati emocijama, stavljajući žrtve u zamke koje izgledaju kao normalni, podržavajući odnosi.
Tri koraka moderne romanse-prevare
Istraživači opisuju savremenu romantičnu prevaru kroz tri faze. Prvo, masovnim kontaktima identifikuju ranjive osobe. Zatim, u mesecima koji slede, grade poverenje i emocionalnu bliskost, razmenjuju lične priče i pružaju podršku. Tek kada je veza dovoljno čvrsta, uvode žrtvu u lažne investicione ili kripto-platforme.
U završnoj fazi izmišljeni prihodi i pritisak za veće ulaganje dovode do značajnih finansijskih gubitaka. Prevarant nestaje, ostavljajući za sobom emotivne ožiljke i razorene finansije. Dugoročna posledica je osećaj izdaje i gubitka poverenja koji traje godinama.
AI preuzima fazu poverenja
Do sada je faza građenja poverenja bila najzahtjevniji deo prevare, jer je zahtevala stalnu pažnju, pamćenje detalja i emocionalnu konzistenciju. Veštačka inteligencija briše ove prepreke. Veliki jezički modeli mogu paralelno voditi desetine razgovora, prilagođavati ton, osećanja i reakcije, bez grešaka i žurbe.
Istraživanja pokazuju da učesnici u eksperimentima ponekad pokazuju veće poverenje u AI nego u ljudskog sagovornika. Razgovori koji izgledaju spontano i podržavajuće sada mogu biti automatski i strateški dizajnirani da manipulišu.
Zašto žrtve ne vide crvene zastavice
Jedan od najopasnijih aspekata AI-romantičnih prevara je da retko izazivaju sumnju. Nema loše gramatike, nema naglih zahteva za novcem, nema neprimerenih komentara. Sve se odvija polako i strpljivo, često bolje nego što bi ljudski prevarant mogao da izvede.
Žrtve kasnije često kažu isto: “nisam ignorisala znakove, jednostavno ih nije bilo.” Razgovor deluje prirodno, podržavajuće i emotivno utešno, što čini ove prevare gotovo nevidljivim.
Klasični saveti više nisu dovoljni
Saveti tipa „ne šaljite novac nepoznatima“ više nisu dovoljni. Kada AI može da simulira normalan, pažljiv odnos mesecima, oprez mora da bude aktivan i strateški. Brze emotivne veze, stalna tajnost i preuranjeni finansijski zahtevi sada postaju alarmantni znaci.
Stručnjaci preporučuju svesno usporavanje novih odnosa, proveru svake komunikacije koja prebacuje razgovor u privatne aplikacije i pauziranje kod bilo kakvih investicionih sugestija ili linkova. Prevara može izgledati potpuno normalno, ali i dalje biti smrtonosno efektna.
Zaštita u svetu AI-prevara
Korisnici više ne mogu da se oslanjaju samo na platforme i algoritme da prepoznaju prevare. Kada je prevara dizajnirana da izgleda kao normalan odnos, oprez postaje jedini pravi štit.
U ovom svetu, svaka poruka, svaki emotivni ton i svaka sugestija za finansijsku transakciju mora se posmatrati sa skepticizmom. Samo svesna pažnja i spor pristup novim vezama mogu spasiti od gubitaka, i emotivnih i finansijskih, u digitalnoj eri gde veštačka inteligencija zna kako da zavede bolje od bilo kog čoveka.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
BONUS VIDEO:
Test sigurnosti koji je zapanjio sve