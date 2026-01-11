Slušaj vest

Sve češće se usvajaju programi koji decu i tinejdžere uvode u svet tehnologije kroz praktične radionice i interaktivno učenje. Jedan od najpoznatijih primera takvog pristupa je događaj Tween Tech, organizovan 9. januara na Stockton University u SAD‑u, koji okuplja učenike uzrasta od deset do četrnaest godina kako bi se upoznali sa robotikom, programiranjem i veštačkom inteligencijom u edukativnom, ali i zabavnom okruženju.

Cilj ovog događaja nije samo da deca nauče tehničke veštine, već i da razumeju kako AI može da utiče na svet oko njih i kako ga koristiti odgovorno. Na radionicama, učenici učestvuju u timskim zadacima gde uče da programiraju robote, koriste AI alate za kreativna rešenja i razvijaju logičko i kritičko razmišljanje.

Foto: Shutterstock

Zadaci iz programiranja robota

Novo na ovogodišnjem izdanju bilo je vođenje radionica o tome kako koristiti alate veštačke inteligencije na odgovoran način, kao i zadaci iz programiranja robota koje sami učesnici upravljaju i programiraju, što je dodatno istaknuto kao centralni deo sadržaja. To znači da su učenici imali priliku da ne samo upoznaju, već i praktično rade s AI‑om i robotima, učeći pritom principe automatizacije, programiranja i etike u korišćenju naprednih tehnologija

Integracija ovakvih tehnologija u obrazovni proces ima višestruki značaj. Deca stiču praktična znanja koja odmah mogu primeniti, razvijaju sposobnost rešavanja problema i kreativnog razmišljanja, ali se istovremeno pripremaju za tržište rada budućnosti, gde će veštine u oblasti AI i robotike biti sve traženije.

Foto: Shutterstock

Roboti stigli i u naše škole

U našoj zemlji slični programi još uvek nisu široko zastupljeni, ali postoje inicijative koje pokazuju potencijal. U nekim školama i resursnim centrima uvode se asistivni roboti i edukativni programi koji omogućavaju deci da uče kroz praktične aktivnosti.

Takođe, postoje radionice u okviru zimskih ili letnjih škola, gde učenici kroz rad sa LEGO robotima, programiranje i digitalne tehnologije stiču osnovna znanja i iskustva u robotici i AI. S obzirom na globalne trendove i sve veću potrebu za tehnološkim veštinama, Srbija bi mogla da razvije slične edukativne programe na nacionalnom nivou kroz saradnju škola, fakulteta, tehnoloških kompanija i međunarodnih partnera. Takvi programi ne samo da bi povećali tehničku pismenost mladih, već bi i pripremili generacije za inovativne karijere i konkurentnost na globalnom tržištu.

Foto: Shutterstock

Humanoidni roboti glavne zvezde u srpskim školama

Šest resursnih centara širom Srbije dobilo je humanoidnog robota i druge asistivne uređaje koji se koriste u nastavi kako bi se unapredilo učenje, posebno za decu sa smetnjama u razvoju. Ovi roboti nisu samo igračke već predstavljaju visokotehnološka nastavna sredstva koja omogućavaju nastavnicima da kroz interakciju sa učenicima primene savremenije metode učenja, povećavaju motivaciju i uključivanje svih đaka u proces obrazovanja.

Trenutno se značajno ističe Osnovna škola „Radivoj Popović“ u Zemunu i resursni centri u kojima se ovi humanoidni roboti koriste. Ministarstvo prosvete je obezbedilo sredstva za nabavku 11 humanoidnih robota koji pomažu u radu s učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upravo kroz ovaj model inkluzivnog obrazovanja.

Foto: printscreen YT

AI postao neizostavan element u školama

Osim toga, i druge škole aktivno promovišu robotiku i AI kroz vannastavne programe. Na primer, Osnovna škola „Oslobodioci Beograda“ u Beogradu je poznata po svojoj kontinuiranoj integraciji robotike i AI u školski program, gde učenici rade sa edukativnim robotima i razvijaju STEM veštine kroz praktične zadatke i projekte.

Pored toga što se roboti uvode u resursne centre i specifične škole, u okviru državnih obrazovnih politika postoji strateški okvir za uvođenje AI sadržaja u nastavni plan i program. Na primer, prema Strategiji razvoja veštačke inteligencije Republike Srbije, đaci sedmog i osmog razreda kroz obavezne predmete uče o primeni AI i čak sastavljanju i upravljanju jednostavnim školskim robotima, što govori o sistemskom pristupu integraciji ovih tema u formalno obrazovanje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: