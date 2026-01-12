Slušaj vest

Gmail je spreman za najveću transformaciju u svojoj istoriji. Google uvodi „Gemini“ funkcije koje pretvaraju vaš inbox u ličnog AI asistenta. Novi sistem ne samo da filtrira poruke, već može i da piše odgovore, sažima razgovore i ističe najvažnije informacije, oslobađajući korisnike od svakodnevnog haosa mejlova.

Ova promena stiže za više od 3 milijarde korisnika i donosi radikalno drugačiji način upravljanja mejlovima. Sa Gemini 3 modelom, Gmail više nije samo mesto za čitanje i slanje poruka, sada je alat koji misli za vas i pomaže da fokusirate energiju na važne zadatke.

Instant rezime i precizni odgovori

Nova funkcija AI Overviews može da sažme duge niti i pretvori ih u jasan odgovor na konkretno pitanje. Umesto da pretražujete desetine mejlova, sistem može izvući ključne informacije, poput imena osobe koja vam je prošle godine slała ponudu ili detalja o projektu koji ste dogovarali.

Besplatni korisnici dobijaju osnovne AI rezimee razgovora, dok Pro i Ultra pretplatnici mogu direktno „pitati inbox“ i dobiti specifične odgovore u prirodnom jeziku. Ovo znači da Gmail sada može postati vaša centralna tačka za brzo snalaženje u poslovnoj i privatnoj korespondenciji.

Gmail olakšava pisanje mejlova novim alatima

Funkcija Help Me Write sada je dostupna svima i omogućava kreiranje mejlova od nule ili prepravljanje već napisanih poruka, uz razumevanje konteksta razgovora. Novi Suggested Replies nadograđuje Smart Replies, nudeći odgovore koji zvuče prirodno i lično, baš kao da ste ih vi sami kucali.

Ovo je posebno praktično kada koordinirate porodične događaje ili timske zadatke. Gmail može automatski predložiti odgovor na pitanje poput toga ko donosi hranu na okupljanje, a vi samo finalizujete detalje pre slanja. Proofread funkcija, dostupna Pro i Ultra korisnicima, dodatno proverava ton, stil i gramatiku, čineći komunikaciju profesionalnijom i efikasnijom.

AI Inbox menja način pregledanja mejlova

Zaboravite hronološki spisak poruka. Novi AI Inbox pravi personalizovani briefing koji na vrh stavlja zadatke, račune pred istekom, podsjetnike i obaveze, od termina kod lekara do treninga. Sistem prepoznaje vaše „VIP“ kontakte na osnovu interakcija i sadržaja poruka, čineći prioritizaciju efikasnijom i inteligentnijom.

Trenutno je AI Inbox zasnovan na Gemini modelu dostupan samo ograničenom broju testera, ali Google planira postepeno širenje na širu publiku. Korisnici mogu očekivati da će njihovi inboxi u budućnosti biti više nego samo skladište poruka, postajući lični asistenti koji štede vreme i energiju.

Šta sledi i kako će funkcionisati

Nova AI iskustva prvo stižu korisnicima u SAD s fokusom na engleski jezik, dok Pro i Ultra pretplatnici dobijaju dodatne pogodnosti. Planirano je širenje na više jezika i regiona tokom 2026. godine, uključujući i napredniju personalizaciju kroz integraciju sa drugim Google aplikacijama.

Google poručuje da Gemini era nije samo o „pametnijem inboxu“. Cilj je inbox koji vam pomaže da čitate manje, pišete brže i radite više uz minimalnu digitalnu buku. U suštini, Gmail postaje alat koji ne samo da organizuje mejlove, već aktivno olakšava život svojim korisnicima.

