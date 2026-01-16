Slušaj vest

Wikipedia, ikona otvorenog interneta, ove sedmice je iznenadila svet otkrivši da je potpisala strateške sporazume sa nekim od najvećih imena u tehnologiji: Microsoftom, Metom i Amazonom. Ovaj potez nije samo korak ka monetizaciji, već ključna tačka za budućnost same Wikipedije. I nije to sve, Wikipedia se udružuje i sa startupima kao što je Perplexity i francuskim Mistral AI, čime je dodatno proširila svoju mrežu saradnika.

Prethodni dogovor sa Google-om iz 2022. godine bio je samo početak, a sada je jasno da Wikipedia prepoznaje svoju poziciju kao neophodan resurs za AI ekosistem. Tehničke kompanije sada ozbiljno ulažu u njeno postojanje, a Wikipedia to koristi da obezbedi budućnost svojih besplatnih i otvorenih sadržaja.

Foto: Shutterstock

Zašto je Wikipedia neophodna AI-ju?

Nema generativne AI tehnologije bez Wikipedije, to je jasno! Wikipedia nije samo zbirka članaka, to je baza znanja koju AI sistemi koriste da bi postali "pametniji". Sa 65 miliona članaka na više od 300 jezika, njen sadržaj je temelj za treniranje AI chatbot-ova i asistenata. Bez ovih podataka, tehnologija ne bi bila ni blizu onoga što danas jeste.

Ali, tu je problem: kako raste upotreba Wikipedije u AI treniranju, tako raste i pritisak na infrastrukturu. Kompanije koje „skidaju“ velike količine sadržaja za svoje modele povećavaju troškove servera Wikipedije, a s obzirom na to da je Wikipedia neprofitna organizacija koja se finansira uglavnom putem malih donacija, to postaje ozbiljan izazov.

Foto: Shutterstock

Wikipedia se okreće poslovnom modelu

Kako bi odgovorila na ove izazove, Wikipedia je odlučila da pokrene svoju komercijalnu platformu. Ova platforma omogućava velikim tehnološkim kompanijama da legalno i plaćeno koriste njen sadržaj za obuku svojih AI modela. Ovo je pametan način da se osiguraju sredstva za održavanje njenog besplatnog sadržaja, a istovremeno se ispunjavaju ogromne potrebe industrije za podacima.

Lane Becker, predsednik Wikipedia Enterprise-a, jasno je rekao: „Ove kompanije moraju pronaći način da finansijski podrže Vikipediju jer je ona ključna za njihov rad.“ Za razliku od prošlosti, kada je Wikipedia bila potpuno besplatna, sada je jasno da je potrebna odgovornost svih koji koriste njen sadržaj, a to je korak koji je morao da se dogodi.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Kreiranje održive budućnosti AI sadržaja

Microsoft nije samo tehnička firma, oni sada prepoznaju važnost kvaliteta sadržaja za budućnost AI-a. „Pristup visokokvalitetnim i pouzdanim informacijama je ključ za budućnost veštačke inteligencije“, rekao je Tim Frank, potpredsednik Microsoft-a. Njihovo partnerstvo sa Vikipedijom predstavlja početak stvaranja održivog ekosistema za AI, gde će i kreatori sadržaja biti nagrađeni za svoj rad.

Wikipedia nije samo najpoznatiji enciklopedijski izvor, ona postaje neizostavan partner u stvaranju AI sistema koji će oblikovati našu digitalnu budućnost. Microsoft, Meta i Amazon to sada priznaju i žele da doprinesu održavanju tog sistema koji ima globalni uticaj.

Foto: Shutterstock

Bez volontera nema Wikipedije

Wikipedia nije samo baza podataka, ona je snaga koju pokreću volonteri širom sveta. Njih 250.000 – pisci, urednici, fact-checkeri – svakodnevno čine njen sadržaj boljim, tačnijim i vrednijim. Bez njih, Wikipedia ne bi bila to što jeste danas. Oni su srž celokupnog sistema, stvarajući temelje za AI tehnologiju koju koriste tehnološke gigante.

Zahvaljujući ovom ogromnom volontarizmu, Wikipedia se održava kao najopširniji i najpouzdaniji izvor besplatnih informacija na internetu. Bez njih, AI modeli koji danas dominiraju digitalnim svetom ne bi imali pravu osnovu za obuku. Ovi volonteri zaslužuju puno poštovanja, a njihov rad sada postaje ključan za održivi razvoj AI-a.

Foto: Shutterstock

Bernadet Mihan preuzima vođstvo

Kako bi održala korak sa svim ovim promenama, Wikipedia je odlučila da unese osveženje u svoje vođstvo. Imenovanje Bernadetu Mihan za novu izvršnu direktorku predstavlja početak nove ere. Mihan, bivša američka ambasadorka u Čileu, ima bogato iskustvo u diplomaciji i vođenju, a sada je pred njom zadatak da upravlja prelazom Wikipedije u komercijalni model, uz očuvanje njene misije slobodnog znanja.

Sa njenim iskustvom, Wikipedia ima potencijal da transformiše svoje poslovanje i dodatno učvrsti svoje mesto kao ključni igrač u svetu tehnologije i veštačke inteligencije. Očekuje se da Meehan donese nove strategije koje će omogućiti Vikipediji da ostane relevantna i finansijski održiva u digitalnoj eri.

