Cilj programa je osiguravanje da domaća IT industrija ostane globalno konkurentna u AI transformaciji, podučavanjem primene AI našim IT stručnjacima.

Iako domaća IT industrija još uvek ima visoku stopu rasta vrednosti izvoza usluga, otvaranje novih radnih mesta je godinama već u značajnom padu, a mnogi stručnjaci predviđaju nove talase otpuštanja u Srbiji u 2026.

Svetski ekonomski forum u novom istraživanju predviđa da će skoro svi danas postojeći IT poslovi biti potpuno promenjeni ili nestati tokom narednih 5 godina, dok će se pojačati potražnja za stručnjacima koji su fokusirani na veštačku inteligenciju.

"Srpska IT industrija je posebno ugrožena ovom transformacijom jer se njen najveći deo bavi uslugama, vrstama posla koje AI sada automatizuje, koji radi i 100 puta jeftinije od ljudi. Zbog toga što je IT industrija ogroman deo srpske ekonomije, društveni je prioritet da napravimo korake koji će pripremiti naše stručnjake na ovu promenu," izjavio je Vukašin Stojkov, osnivač Startita.

Ovi događaji tokom 2026. će biti usmereni na to da se IT profesionalcima, programerima, marketerima, dizajnerima i drugima, prenesu najnoviji uvidi i znanja o primeni AI alata koji ih čine vrednijim na globalnom IT tržištu.

Startit se bavi razvojem inovacionog ekosistema u Srbiji od 2009. i do sada su organizovali preko 2000 događaja, kao što je bio prošlogodišnji AI Week, u saradnji sa globalnim gigantima poput Googlea i stotinama domaćih firmi.

Publici besplatno omogućavaju ove programe partneri programa, kompanije Solflare, OTP Banka Srbija i Zuhlke.