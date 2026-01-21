Slušaj vest

Kina se, prema Demisu Hasabisu, šefu Google DeepMind-a, možda nalazi samo "nekoliko meseci" iza Sjedinjenih Američkih Država kada su u pitanju modeli veštačke inteligencije. Ova tvrdnja dovodi u pitanje mnoge predrasude koje tvrde da Kina zaostaje godinama u ovoj oblasti.

Hasabis, koji je na čelu jednog od najmoćnijih AI laboratorija na svetu, smatra da kineski modeli veštačke inteligencije nisu samo daleki konkurenti, već da su gotovo „tu“. Pre samo godinu dana, kineski DeepSeek izazvao je pravi šok na tržištu sa modelom koji je briljirao iako je koristio jeftinije čipove, a sve to uz manju cenu nego kod američkih lidera. Sada i druge kineske tehnološke firme poput Alibabe, Moonshot AI i Zhipu uvode izuzetne modele koji se ozbiljno takmiče sa zapadnim gigantima.

Foto: printscreen YT

Sustižu, ali da li mogu da stvori nešto novo?

Iako su postignuti zapanjujući rezultati, Hasabis se pita: "Da li Kina može da napravi iskorak izvan onoga što je već postignuto?" Iako su njihovi modeli sada gotovo na istom nivou kao oni u SAD-u, prava moć leži u inovacijama, u onim momentima kada se napravi nešto potpuno novo.

Hasabis naglašava da je pravi izazov u tome da Kina ne samo da sustigne, već da donese „novi transformator“, kao što je to učinio Google 2017. godine. Ovaj naučni iskorak je osnova svih današnjih jezičkih modela, uključujući ChatGPT, i samo oni koji razvijaju takve inovacije mogu da preuzmu vođstvo u AI revoluciji.

Foto: Shutterstock

Tehnološki gurui slažu se: Kina se brzo penje

I drugi tehnološki lideri takođe primećuju kako Kina ubrzano napreduje. Na primer, Džensen Huang, CEO Nvidije, ističe da SAD nisu "mnogo ispred" Kine, naglašavajući da je Kina već pretekla Ameriku u oblasti energije i infrastrukture, dok je u AI modelima vrlo blizu.

Međutim, ovo priznanje dolazi u kontekstu jednog velikog izazova: pristupa najnaprednijim čipovima. Naime, Kina se suočava sa ograničenjima zbog zabrana izvoza vrhunskih Nvidijinih čipova, koji su ključni za izgradnju naprednih modela veštačke inteligencije. Iako Kina traži načine da zaobiđe ove prepreke, poput razvoja sopstvenih čipova, i dalje zaostaje za SAD-om u ovom ključnom segmentu.

Foto: Shutterstock

Bez pravih čipova - Kinezi mogli ostati iza

Dok Kina ubrzano raste u svojoj sposobnosti da razvija AI, postoji jedno veliko ograničenje koje joj može smetati u dugoročnom trčanju za AI dominacijom, problem sa čipovima. Zbog zabrane izvoza naprednih Nvidijinih čipova, Kina mora da se oslanja na manje moćne alternative, što usporava napredak.

Iako neki analitičari tvrde da bi uskoro mogli videti širu razliku u kapacitetima između SAD-a i Kine, Hasabis ostaje optimističan, verujući da se pravi naučni napredak ne zasniva samo na moćnim čipovima, već na dubokom razumevanju i istraživačkoj inovaciji. Iako Kina pokazuje napredak, pravo pitanje je: mogu li oni doneti sledeću veliku stvar?

Foto: Shutterstock

Gledajući unazad da bismo pomerili granice

Za Hasabisa, DeepMind je više od samo kompanije koja skalira postojeće tehnologije, on je poredi sa Bell Labs-om, jednim od najpoznatijih istraživačkih centara 20. veka, koji je napravio revoluciju u nauci. Hasabis tvrdi da je naučna inovacija ono što nedostaje u kineskom pristupu. I dok Kina brzo napreduje u tehnologiji, pravi izazov leži u tome da se stvore nove teorije i paradigme koje će postaviti temelje za sledeću generaciju AI-a.

Smatra da je, u ovom trenutku, mnogo teže „izmisliti“ nešto nego samo „kopirati“, i to je ono što će biti ključ za budućnost. Dok kineske tehnološke kompanije imaju impresivne inženjere, prava naučna inovacija, ona koja menja igre, još uvek nije došla sa njihove strane.

