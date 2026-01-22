Slušaj vest

Veštačka inteligencija danas nije samo alat za tehnološke gigante - ona postaje ključni element svakodnevnog života najuticajnijih lidera u industriji. Kako tehnologija postaje sve sofisticiranija, tako i menja način na koji ti lideri organizuju svoj rad, upravljaju vremenom i donose odluke. AI je u njihovim rukama mnogo više od jednog softverskog alata; on je partner, asistent, a ponekad i savetnik, koji omogućava ne samo veću efikasnost, već i potpunu transformaciju poslovnih i privatnih rutinskih aktivnosti.

Direktori najvećih tehnoloških kompanija koriste veštačku inteligenciju da bi postigli vrhunske rezultate, bilo da se radi o analizi podataka, organizaciji timova ili unapređenju svojih javnih nastupa. Kroz primere kao što je Satja Nadela, izvršni direktor Microsoft-a, vidimo kako AI postaje ključni faktor u njihovom svakodnevnom funkcionisanju, čineći njihov radni dan produktivnijim, dok istovremeno balansira privatni život. Nadela je samo jedan od mnogih lidera koji pokazuju kako AI može biti most između profesionalnog uspeha i lične efikasnosti.

Foto: Shutterstock

AI kao produžetak života i rada

Kada je Satja Nadela, izvršni direktor Microsoft-a, na putu prema svom radnom mestu, on ne samo da vozi - on koristi tehnologiju koja mu omogućava da se poveže sa sadržajem još pre nego što stigne u kancelariju. AI je postao njegov svakodnevni suputnik, alat koji preuzima rutinske zadatke, ali i širi granice njegovih mogućnosti. Tokom vožnje, koristi Copilot aplikaciju koja analizira podkast sadržaj i omogućava mu da vodi "razgovore" sa glasovnim asistentom, čime ostvaruje dodatni sloj produktivnosti dok je još uvek na putu. AI, dakle, nije samo alat - on je partner koji mu pomaže da efikasnije donosi odluke i osnaži kreativnost.

Nadela nije samo tehnološki lider; on je vizionar koji veruje da će AI promeniti tokove poslovnog života na način koji još nismo u potpunosti shvatili. Njegova upotreba veštačke inteligencije u organizaciji poslovnih i privatnih obaveza pokazuje koliko duboko može da se integriše u svakodnevicu, čineći ga ne samo alatkom za rad, već i produžetkom samog života. Outlook, Teams i Copilot postaju ključni za njegov radni tok, omogućavajući mu da ne samo upravlja informacijama, već da se više posveti strategiji i donošenju dugoročnih odluka, dok AI preuzima operativne zadatke.

Foto: Shutterstock

Istraživanje kroz AI

Kao osnivač OpenAI-a, Sem Altman već dugo nije samo posmatrač razvoja veštačke inteligencije - on je jedan od pionira koji se oslanjaju na AI za svakodnevne zadatke. U njegovom životu, AI nije samo alat za optimizaciju poslovanja, već i za lične potrebe. Zanimljivo je da je ChatGPT postao njegov partner u praćenju napretka i razvojnih faza njegovog novorođenčeta. Umesto da se oslanja na tradicionalne metode prikupljanja informacija, Altman koristi AI da bi se upoznao sa najsvježijim istraživanjima o ranom razvoju deteta. AI mu omogućava da brzo odgovori na pitanja i dobije relevantne informacije, čime stvara most između svog privatnog života i profesionalnog angažmana.

Iako je njegov rad u oblasti veštačke inteligencije već utkan u svakodnevnu dinamiku tehnologije, Altman ostaje oprezan u vezi sa njenim potencijalima. On veruje da bi AI mogao da doprinese u budućnosti na način koji još nije u potpunosti shvaćen, posebno u kontekstu obrazovanja, zdravlja i ekonomije. To je i razlog zbog kojeg je OpenAI, pod njegovim vođstvom, fokusiran na razvoj alata koji ne samo da rešavaju trenutne probleme, već postavljaju temelje za dugoročnu evoluciju AI-a.

Foto: Youtube/Cambridge Union/Shutterstock

AI kao učitelj

Džensen Huang, izvršni Nvidia direktor, koristi veštačku inteligenciju na način koji izlazi iz okvira uobičajene upotrebe u poslovnom svetu. On ne koristi AI samo da bi unapredio efikasnost rada - on ga koristi kao alat za učenje. Kao lider u industriji koja se bavi razvojem grafičkih kartica i AI tehnologija, Huang je duboko uveren da će veštačka inteligencija igrati ključnu ulogu u premošćavanju tehnološkog jaza. Kroz Perplexity i ChatGPT, Huang pristupa informacijama koje nisu samo povezane sa njegovim svakodnevnim poslom, već i sa istraživanjem novih teorija i tehnologija koje mogu promeniti industriju.

Za njega, AI je mnogo više od alata za analizu podataka; to je mogućnost da uči u realnom vremenu. Huang koristi AI kako bi stekao nova znanja na svim nivoima, od osnovnih koncepata pa sve do složenih doktorandskih istraživanja. Ovaj pristup omogućava mu da brzo reaguje na nove trendove i tehnologije, što je od suštinskog značaja u industriji koja se brzo menja. Kao neko ko je na čelu kompanije koja predvodi razvoj AI, Huang se ne oslanja samo na AI u poslovanju, već ga vidi kao ključnu komponentu za brzo sticanje novih znanja i unapređenje globalnih tehnoloških inovacija.

Foto: Shutterstock

Brži rad kroz Apple Intelligence

Za Tima Kuka, izvršnog direktora Apple-a, AI nije samo alat - to je nova dimenzija u njegovoj produktivnosti. On koristi Apple Intelligence kako bi prešao iz „analize“ u „delovanje“ - automatski sažimajući duge e-mailove i ubrzavajući donošenje odluka. Zadatke koji su mu ranije oduzimali dragoceno vreme, poput čitanja e-mailova i analiziranja dokumentacije, sada preuzima AI, čineći njegov rad bržim i učinkovitijim. Kroz ovo iskustvo, Kuk ne samo da koristi tehnologiju da bi olakšao svakodnevni rad, već postavlja nove standarde za to kako bi veštačka inteligencija mogla da doprinese u dizajniranju pametnih, brzih i intuitivnih poslovnih procesa.

U Apple-u, gde se inovacija i dizajn smatraju temeljnim vrednostima, Kuk je strastven u pogledu budućnosti AI-a. On je ubeđen da će AI otvoriti vrata potpuno novih mogućnosti, u okviru kojih će Apple biti u prvom planu. Iako se tehnologija već koristi za unapređenje poslovnih funkcija, u Apple-u je u toku duboko istraživanje potencijala AI-a u novim proizvodima i uslugama. Za Kuka, AI nije samo alat za produktivnost; on je ključ za razumevanje kako tehnologija može da poboljša živote korisnika, i to u razmerama koje još nisu do kraja istražene.

Foto: AP

AI za bržu odlučivanje u svetu kripto valuta

U svetu kriptovaluta, brzina reakcije i donošenja odluka mogu značiti razliku između uspeha i neuspeha. Brajan Armstrong, osnivač Coinbase-a, shvata ovu dinamiku i koristi AI da bi optimizovao donošenje odluka u realnom vremenu. Zajedno sa Perplexity AI, njegova kompanija sada ima pristup kripto podacima koji su dostupni odmah, što omogućava analizu tržišta koja je brža i preciznija nego ikada pre. AI u ovom kontekstu ne samo da optimizuje poslovne procese, već omogućava Armstrongu da se oslanja na podatke kako bi pravovremeno reagovao na fluktuacije tržišta i prilike koje bi inače mogle biti propuštene.

Ono što je takođe interesantno kod Armstronga jeste njegov pristup implementaciji AI-a u svakodnevni rad - on postavlja visoke standarde. Zaposleni koji nisu u stanju da usvoje nove alate i metode korišćenja AI-a u svom radu suočavaju se sa posledicama, što je samo još jedan dokaz koliko je AI postao neophodan za uspješno poslovanje u današnjem svetu tehnologije. Za Armstronga, AI nije samo prednost, to je obavezna komponenta uspeha u jednoj od najdinamičnijih industrija današnjice.

Foto: Profimedia / Bay Area News Group

AI kao "drugi mozak"

Kada Rajan Roslanski, CEO LinkedIn-a, govori o upotrebi veštačke inteligencije, on je jasno svestan njene moći - AI je za njega kao drugi mozak. Koristi Copilot za asistenciju u pisanju važnih e-mailova, ali i za kreiranje strategija koje se temelje na analizi podataka i veštačkoj inteligenciji. Međutim, Roslanski ne pada u zamku potpune zavisnosti od tehnologije. Njegov pristup je pragmatičan - on koristi AI kao alat za poboljšanje efikasnosti, ali donosi ključne odluke samostalno. Smatra da je važno zadržati ljudski element u svim procesima, jer je AI alat, a ne zamena za ljudsku intuiciju i kreativnost.

Roslanski veruje da AI može poboljšati mnoge aspekte poslovanja, ali takođe smatra da nije sve što AI generiše vredno primene. Slepo oslanjanje na AI može biti opasno, jer tehnologija, iako moćna, ne razume uvek suštinske nijanse i kontekst. Zbog toga on često koristi AI kao savetnika, ali ne i kao odlučujuću silu, što pokazuje balans između tehnologije i ljudskog faktora u donošenju poslovnih odluka.

Foto: Shutterstock

AI za usavršavanje javnih nastupa

Glen Fogel, CEO Booking.com-a, koristi veštačku inteligenciju na neočekivan način - za unapređenje svojih javnih nastupa. Kroz analizu video snimaka svojih govora pomoću AI alata, Fogel dobija povratne informacije koje sežu daleko dalje od jednostavne analize sadržaja. AI mu pomaže da razjasni kako njegove geste i govor tela utiču na publiku, pomažući mu da poboljša sve aspekte svog nastupa. Ova vrsta povratnih informacija, koju je teško dobiti kroz tradicionalne metode, omogućava mu da postane efikasniji govornik i bolje komunicira sa svojim timom i partnerima.

Fogelova upotreba AI-ja za personalizovane povratne informacije u stvarnom vremenu otkriva snagu tehnologije da se prilagodi individualnim potrebama i ciljevima. Kroz ovo iskustvo, on ne samo da poboljšava svoje javne nastupe, već pokazuje kako AI može da bude ključ za lični i profesionalni razvoj u poslovnom okruženju.

