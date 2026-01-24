Slušaj vest

U svetu gde se veštačka inteligencija ubrzano smanjuje i ugrađuje u sve manje uređaje, ipak nije mogla da nas ne zatekne vest da Apple radi na sopstvenom nosivom AI uređaju u obliku pina, koji bi, ako se ideja realizuje a sve je izvesnije da hoće, mogao da redefiniše način na koji komuniciramo sa tehnologijom i okolinom.

Prema informacijama iz više stranih izvora, ovaj uređaj, trenutno poznat jednostavno kao AI pin, zamišljen je kao mali, okrugli, AirTag-sličan bedž koji se zakači na odeću. Kroz aluminijumsko-stakleno kućište trebalo bi da bude opremljen sa dvema kamerama, mikrofonskim nizom, zvučnikom i fizičkim dugmetom, a mogao bi da koristi naprednu AI logiku kako bi omogućio korisnicima interakciju sa digitalnim svetom bez potrebe za ekranom telefona ili sata.

Oči i uši AI asistenta

U suštini, ideja je da ovaj pin bude oči i uši AI asistenta, prateći okolinu korisnika i omogućavajući kontekstualne odgovore, od prepoznavanja šta se dešava oko nas do izvršavanja zadataka poput slanja poruka, organizovanja dnevnih obaveza ili interpretacije zapažanja u realnom vremenu.

Ta vizija se uklapa u širu Appleovu strategiju da unapredi svog glasovnog asistenta Siri, koja je godinama bila kritikovana i loše ocenjivana pri poređenju sa konkurentima vođenim generativnim AI modelima. Apple navodno radi na potpunoj transformaciji Siri-ja u robusnijeg AI chat bota koji će moći da se integriše duboko u operativne sisteme i nove tipove hardvera, uključujući upravo ovaj pin uređaj.

Novi AI pin stiže već 2027. godine

Iako je projekat još u ranoj fazi i datumi lansiranja ostaju okvirni, ako sve ide po planu, novi AI pin bi mogao da se pojavi među potrošačima već 2027. godine. Neki izveštaji čak sugerišu da bi Apple mogao da proizvede i do 20 miliona jedinica prilikom prvog puštanja na tržište, što je jasan znak koliko ozbiljno kompanija doživljava pomenuti koncept.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada su drugi tehnološki giganti takođe ušli ili planiraju ulazak u wearable AI segment. OpenAI, na primer, radi na svom prvom AI hardveru koji se očekuje tokom 2026. godine, potencijalno u obliku slušalica ili drugog elegantnog nosivog uređaja, pokazujući da tržište AI asistenata izvan mobilnih ekrana može biti sledeća velika borba u tehnološkoj industriji.

AI pin kao minimalistički i elegantan bedž

Prema onome što se zasad može naslutiti iz procurelih informacija i Appleove filozofije dizajna, AI pin bi izgledao kao minimalistički, elegantan bedž, dovoljno diskretan da se uklopi uz sako, košulju ili jaknu, ali dovoljno prepoznatljiv da deluje kao tehnološki nakit.

Kućište bi verovatno bilo izrađeno od aluminijuma i stakla, sa zaobljenim ivicama i bez klasičnog ekrana, jer je ideja da se tehnologija skloni iz ruku i sa pogleda. Na prednjoj strani mogao bi da se nalazi mali svetlosni indikator ili mikro-projektor koji bi, po potrebi, prikazivao osnovne informacije direktno na dlan ili površinu ispred korisnika, dok bi unutra bili smešteni kamera, mikrofoni i zvučnik za potpunu glasovnu interakciju.

Reagovao bi na glas, pokret i kontekst okoline

Upravo u toj odsutnosti ekrana leži njegova najveća ambicija. AI pin ne bi zahtevao stalno gledanje, skrolovanje i dodirivanje, već bi reagovao na glas, pokret i kontekst okoline. Umesto da vadite telefon iz džepa, dovoljno bi bilo da postavite pitanje, zatražite informaciju, pošaljete poruku ili dobijete navigaciju u hodu. Uređaj bi znao gde ste, šta gledate i šta vam u tom trenutku treba, pretvarajući veštačku inteligenciju u stalnog, ali nenametljivog saputnika.

Zbog toga sve češće čujemo tvrdnje da bi AI pin u budućnosti mogao da zameni mobilni telefon, barem u njegovim osnovnim funkcijama. Pozivi, poruke, pretraga informacija, podsetnici, prevod u realnom vremenu, plaćanja i upravljanje pametnim uređajima mogli bi da se obavljaju bez ekrana, bez aplikacija i bez klasičnog interfejsa. Telefon bi tada postao rezervni uređaj, dok bi AI pin bio primarni način komunikacije sa digitalnim svetom.

Još jedan propali gedžet?

Međutim, projekat nije bez izazova i skeptika. Apple se suočava sa istorijom neuspeha sličnih uređaja, kao što je bio slučaj sa Humane AI pin-om, koji je lansiran 2024. godine kao vizionarski gedžet, ali je brzo napušten zbog loših performansi i ograničene funkcionalnosti.

Uprkos tome, Apple ima prednost ogromnog ekosistema proizvoda i softverske integracije koja bi mogla dati smisao uređaju koji drugi nisu uspeli da implementiraju. Dok se donosioci odluka i inženjeri bore da premoste jaz između ideje i korisne realnosti, svet tehnologije sa nestrpljenjem prati da li će ovaj AI pin zaista postati novi standard u interakciji čoveka sa veštačkom inteligencijom.

