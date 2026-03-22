Dok vi mislite da je prolazite samo malu krizu u vezi, algoritam već vidi obrazac jer svaki put kada pošaljete poruku, lajkujete objavu, ostavite nekoga na seen ili prestanete da reaguješ kao ranije, iza toga ostaje podatak. Ne romantičan, ne ličan, već sirova statistika koja meri vreme odgovora, dužinu poruke, ton, učestalost, noćnu aktivnost, emotikone, prekide u komunikaciji.

Kada se milioni takvih veza posmatraju zajedno, nastaje mapa ljudskih odnosa koja je hladna, ali zastrašujuće precizna i upravo tu počinje priča o algoritmima koji „vide“ raskid pre nas običnih ljudi.

Modeli koji su trenirani na milijardama interakcija

Velike platforme kao što su Meta (Facebook, Instagram), Google i TikTok imaju modele koji su trenirani na milijardama interakcija. Oni znaju kako izgleda početak veze u smislu da je tada mnogo poruka, odgovori su brzi, dopisujete se u kasne sate, puno je reakcija. Znaju i kako izgleda kraj jer su poruke tada kraće, duže pauze, manje je interakcija i dolazi do naglog porasta aktivnosti sa drugim ljudima. U praksi, veza počinje da umire digitalno pre nego emotivno.

Postoji trenutak kada jedan partner prestane da odgovara jednako brzo. Drugi to oseti, ali racionalizuje, dok algoritam to vidi kao jasan signal. Zatim se smanjuje broj zajedničkih lajkova, poruke postaju kraće, emodžiji nestaju, te se u sistemu pali crveno svetlo tj. procena da je rizik od prekida visok.

Tehnologija čak može da ubrza raskid!

Neke kompanije su otišle još korak dalje. Aplikacije za upoznavanje, poput Tindera i sličnih servisa, koriste slične modele da procene kada je neko emocionalno slobodan, čak i ako formalno još nije. Ako algoritam vidi da ste sve manje aktivni sa jednim partnerom, a sve više gledate druge profile, sistem može zaključiti da se veza bliži kraju i početi da ti prikazuje „bolje“ alternative. Drugim rečima, tehnologija ne samo da predviđa raskid, ona ga ponekad i ubrzava.

Još jeziviji deo dolazi iz sveta oglašavanja. Marketinške agencije odavno znaju da su ljudi neposredno posle raskida izuzetno ranjivi i skloni impulsivnim odlukama, kupovinama, promeni izgleda, putovanjima, aplikacijama za upoznavanje. Ako algoritam zaključi da vam se veza raspada, počinju da se pojavljuju reklame za teretane, parfeme, „novi početak“, putovanja, pa čak i psihoterapiju.

Kada telefon zna da nešto ne štima

Najzanimljivije je što algoritmi često ne greše. U velikim analizama, modeli koji posmatraju digitalnu komunikaciju mogu sa velikom verovatnoćom da pogode da li će se par razići u narednih nekoliko nedelja. Ne zato što razumeju ljubav, već zato što razumeju obrasce. Ljudi su emotivni, ali njihovo ponašanje je predvidljivo. U vezama se ponavlja ista matematika i ona počinje od povlačenja, tišine, traženje pažnje na drugom mestu, emocionalne distance. Upravo tu dolazimo do neprijatne istine da vi možda još verujete da je sve u redu, ali vaš telefon već zna da nije!

Telefon to zna jer ste krenuli sporije da odgovarate, jer kasnije otvarate poruke, jer više vremena provodite na aplikacijama koje nemaju veze sa partnerom i jer se vaš digitalni trag polako udaljava od nečijeg tuđeg. U svetu u kome je ljubav pretvorena u podatke, raskid više nije iznenađenje, već statistička verovatnoća.

