Korisnici besni, OpenAI "zeznuo" stvar: Šta se stvarno desilo sa ChatGPT-om 5.2?
Reakcija korisnika na izlazak ChatGPT-a 5.2 bila je burna i neumoljiva. Umesto očekivanog napretka, mnogi su dočekali četbot koji deluje konfuzno, prenatrpano i znatno teže čitljivo nego ranije verzije, što je izazvalo talas nezadovoljstva širom interneta.
Sada je stigla i zvanična potvrda onoga što su korisnici već tvrdili. OpenAI je priznao da je nova verzija ozbiljno podbacila u kvalitetu pisanja, što predstavlja neuobičajeno otvoreno priznanje greške za kompaniju tog profila.
Sem Altman bez uvijanja: „Ovo smo zabrljali“
Tokom sastanka sa programerima održanog ranije ove nedelje, izvršni direktor OpenAI-a Sem Altman suočio se sa direktnim pitanjima o negativnim reakcijama na ChatGPT 5.2. Umesto uobičajenih korporativnih objašnjenja, Altman je izabrao sirovu iskrenost.
„Mislim da smo to jednostavno zabrljali“, rekao je Altman, komentarišući primedbe da je pisanje postalo „nepregledno“ i „teško za čitanje“. Dodao je i da OpenAI planira da naredne verzije GPT-a 5.x učini znatno boljima u pisanju nego što je to bio slučaj sa verzijom 4.5.
Tehnička snaga plaćena lošim pisanjem
Prema Altmanu, problem nije nastao slučajno. OpenAI je svesno odlučio da gotovo sav razvojni fokus prebaci na inteligenciju, rezonovanje, programiranje i inženjerske sposobnosti ChatGPT-a 5.2.
Takva odluka, međutim, imala je jasne posledice. Uz ograničene resurse, poboljšanje tehničkih performansi značilo je zapostavljanje načina na koji četbot piše i komunicira, što su korisnici odmah primetili.
Kada unapređenje jednog dela pokvari ceo utisak
Altmanovo objašnjenje baca svetlo na način na koji OpenAI donosi teške razvojne odluke. Svako unapređenje dolazi uz kompromis, ali u slučaju ChatGPT-a 5.2 taj kompromis je postao previše očigledan.
Razlika je naročito primetna u poređenju sa verzijom 4.5, za koju je OpenAI tvrdio da deluje prirodnije i razgovornije. Nasuprot tome, ChatGPT 5.2 je dobio moćnije alate i bolje kodiranje, ali je izgubio osećaj lične i tečne komunikacije.
OpenAI pod pritiskom da hitno popravi stvar
Uprkos razočaranju dela korisnika, ChatGPT 5.2 i dalje stoji ravnopravno sa konkurencijom. U direktnim poređenjima sa Google-ovim četbotom Gemini 3, rezultati su bili gotovo izjednačeni u brojnim testovima.
Ipak, otvoreno priznanje greške stavilo je OpenAI pod dodatni pritisak. Očekivanja su sada jasna: buduća ažuriranja moraju vratiti kvalitet pisanja u fokus, jer bez toga ni najnaprednija veštačka inteligencija neće zadovoljiti korisnike.
