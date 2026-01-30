Sem Altman priznao sve što su svi sumnjali

Reakcija korisnika na izlazak ChatGPT-a 5.2 bila je burna i neumoljiva. Umesto očekivanog napretka, mnogi su dočekali četbot koji deluje konfuzno, prenatrpano i znatno teže čitljivo nego ranije verzije, što je izazvalo talas nezadovoljstva širom interneta.

Sada je stigla i zvanična potvrda onoga što su korisnici već tvrdili. OpenAI je priznao da je nova verzija ozbiljno podbacila u kvalitetu pisanja, što predstavlja neuobičajeno otvoreno priznanje greške za kompaniju tog profila.

Foto: Shutterstock

Sem Altman bez uvijanja: „Ovo smo zabrljali“

Tokom sastanka sa programerima održanog ranije ove nedelje, izvršni direktor OpenAI-a Sem Altman suočio se sa direktnim pitanjima o negativnim reakcijama na ChatGPT 5.2. Umesto uobičajenih korporativnih objašnjenja, Altman je izabrao sirovu iskrenost.

„Mislim da smo to jednostavno zabrljali“, rekao je Altman, komentarišući primedbe da je pisanje postalo „nepregledno“ i „teško za čitanje“. Dodao je i da OpenAI planira da naredne verzije GPT-a 5.x učini znatno boljima u pisanju nego što je to bio slučaj sa verzijom 4.5.

Sem Altman Foto: Shutterstock

Tehnička snaga plaćena lošim pisanjem

Prema Altmanu, problem nije nastao slučajno. OpenAI je svesno odlučio da gotovo sav razvojni fokus prebaci na inteligenciju, rezonovanje, programiranje i inženjerske sposobnosti ChatGPT-a 5.2.

Takva odluka, međutim, imala je jasne posledice. Uz ograničene resurse, poboljšanje tehničkih performansi značilo je zapostavljanje načina na koji četbot piše i komunicira, što su korisnici odmah primetili.

Foto: Shutterstock

Kada unapređenje jednog dela pokvari ceo utisak

Altmanovo objašnjenje baca svetlo na način na koji OpenAI donosi teške razvojne odluke. Svako unapređenje dolazi uz kompromis, ali u slučaju ChatGPT-a 5.2 taj kompromis je postao previše očigledan.

Razlika je naročito primetna u poređenju sa verzijom 4.5, za koju je OpenAI tvrdio da deluje prirodnije i razgovornije. Nasuprot tome, ChatGPT 5.2 je dobio moćnije alate i bolje kodiranje, ali je izgubio osećaj lične i tečne komunikacije.

ChatGPT Foto: Shutterstock

OpenAI pod pritiskom da hitno popravi stvar

Uprkos razočaranju dela korisnika, ChatGPT 5.2 i dalje stoji ravnopravno sa konkurencijom. U direktnim poređenjima sa Google-ovim četbotom Gemini 3, rezultati su bili gotovo izjednačeni u brojnim testovima.

Ipak, otvoreno priznanje greške stavilo je OpenAI pod dodatni pritisak. Očekivanja su sada jasna: buduća ažuriranja moraju vratiti kvalitet pisanja u fokus, jer bez toga ni najnaprednija veštačka inteligencija neće zadovoljiti korisnike.

