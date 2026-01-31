Slušaj vest

U jednoj od najvećih tehnoloških akvizicija u poslednjih nekoliko godina, Apple je kupio izraelski AI start-up Q.ai i sklopio posao vredan blizu 2 milijarde dolara, što je druga najveća kupovina u istoriji kompanije, odmah nakon Beats Electronics 2014. godine.

Ovaj potez jasno pokazuje da Apple više ne želi samo da pravi telefone i računare, već da reši jedan od najvećih problema moderne tehnologije koji čini komunikacija između ljudi i veštačke inteligencije.

Foto: Shutterstock

Biće dovoljno samo da malo pomerite usne

Vest je odmah podigla veliku prašinu jer Q.ai ne pravi još jednu običnu aplikaciju, već razvija tehnologiju koja računarima omogućava da razumeju ljudski govor čak i kada reči ne izgovorimo naglas, nego ga tumači kroz mikropokrete lica, tihe pokrete usana i suptilne promene disanja.

U srcu Q.ai-jeve tehnologije nalazi se takozvani „silent speech“, odnosno veštačka inteligencija koja iz vizuelnih i audio signala rekonstruiše ono što osoba želi da kaže. U praksi to znači da bi budući iPhone, AirPods ili Vision Pro mogli da prime komandu i kada samo šapućete, pomerite usne ili napravite jedva primetan izraz lica. Kompanija je godinama radila i na naprednom razdvajanju glasa od buke, pa bi Appleovi uređaji u prepunom autobusu ili na koncertu mogli da razaznaju vaše reči bolje nego ikad ranije.

Kako bi izgledala nova Siri

Za Apple, ovo nije tek još jedan AI dodatak, već strateški potez koji menja samu ideju korisničkog interfejsa. Umesto da sa uređajima razgovaramo glasno ili da ih dodirujemo, komunikacija postaje tiha, privatna i gotovo nevidljiva, što je posebno važno za nosive uređaje i proširenu stvarnost. Upravo zato se očekuje da će Q.ai-jeva tehnologija prvo biti utkana u AirPods, Vision Pro i buduće pametne naočare, a potom i u Siri, koja bi mogla da razume namere korisnika, a ne samo izgovorene reči.

Ako Apple zaista ugradi Q.ai tehnologiju u Siri, ona više ne bi izgledala kao klasična glasovna asistentkinja koju morate da dozivate sa „Hej Siri“. Izgledala bi kao da je stalno prisutna, tiha inteligencija koja vas razume čak i kada ne govorite.

Foto: Shutterstock

Siri koja prilagođava odgovore vašem stanju

Zamislite da sedite u autobusu, pogledate u telefon i samo blago pomerite usne govoreći npr. „pojačaj muziku“ i slušalice to urade. Ili da pogledate u Vision Pro naočare i jedva primetno oblikujete „zatvori prozor“, a digitalni prozor nestane. Siri bi prestala da bude glas u zvučniku i postala bi nevidljivi sloj između vašeg uma i tehnologije.

Još važnije, takva Siri ne bi samo slušala šta kažete, već pratila kako izgledate dok to mislite. Ako ste nervozni, umorni, zbunjeni ili uzbuđeni, mogla bi da prilagodi odgovor vašem stanju. U praksi, to znači da bi telefon mogao da zna da želite tišinu pre nego što kažete „utišaj“, ili da vam ponudi pomoć kad vidi da se mučite sa nečim. To je trenutak kada Siri prestaje da bude alat i počinje da liči na digitalni instinkt, nešto što reaguje pre nego što vi uopšte stignete da izgovorite vašu potrebu.

