Slušaj vest

Google sprema novi Gemini, koji bi uskoro mogao da preuzme vaš Android telefon, upravljajući zadacima poput otvaranja aplikacija, naručivanja hrane ili zakazivanja vožnji. Umesto da vi klikćete kroz ekrane, Gemini će to raditi umesto vas. Ovaj bežični način rada obećava uštedu vremena, ali to znači da će vaš telefon obavljati stvari bez vašeg direktnog nadzora.

Iako zvuči zgodno, ovo nije potpuno autonomno. I dalje ćete imati kontrolu i moći ćete da pauzirate ili zaustavite AI u bilo kom trenutku. Međutim, prepuštanje kontrole telefonu veštačkoj inteligenciji postavlja važna pitanja o poverenju i privatnosti.

Foto: Shutterstock

Kako će Gemini koristiti vaš telefon?

Na Google I/O, Project Astra nam je pokazao kako će Gemini funkcionisati. AI će moći da čita sadržaj na ekranu, skroluje kroz aplikacije i dodaje komande baš kao ljudski korisnik. Dizajniran je da obavlja zadatke kao što su naručivanje hrane ili zakazivanje vožnji, što vaš telefon čini ličnim asistentom.

Interno poznat kao "bonobo", Gemini je alat za automatizaciju ekrana. To znači da će automatski upravljati aplikacijama i zadacima umesto vas, oslobađajući vas od ponavljajućih interakcija i čineći telefon efikasnijim.

Foto: Shutterstock

Da li Gemini pristupa mojim podacima?

Kada AI preuzme upravljanje vašim aplikacijama, privatnost postaje ključno pitanje. Google priznaje da Gemini može snimati ekrane i pregledati vaše podatke ako su aktivirane određene opcije. Ovo bi moglo otkriti osetljive informacije poput lozinki ili podataka o plaćanju.

Google još uvek nije u potpunosti objasnio kako će Gemini zaštititi vaše privatne podatke. Hoće li AI automatski izbegavati osetljive informacije, ili ćete morati ručno da ga zaustavite? To je pitanje na koje korisnici žele odgovor pre nego što potpuno poveruju AI-u.

Foto: Shutterstock

Da li je pouzdan i pravi li greške?

Iako Gemini obećava da će vam olakšati život, nije savršen. Google upozorava da AI može napraviti greške, a korisnici će biti odgovorni za njegove akcije. U bilo kom trenutku možete pauzirati Gemini, ali greške i dalje mogu da se dese.

Dakle, dok uživate u prednostima bežičnog obavljanja zadataka, rizik od grešaka znači da ćete morati da pratite šta AI radi. Verovati AI-u da obavi zadatke umesto vas je zgodno, ali to nosi odgovornost.

Foto: Shutterstock

Budućnost vašeg digitalnog asistenta?

U budućnosti, Gemini bi mogao da radi više od osnovnih zadataka. Možda bi mogao da prati kupovine, upravlja narudžbinama, pa čak i donosi odluke u vaše ime. Ali sa svim tim mogućnostima dolazi pitanje: koliko kontrole ste spremni da prepustite?

Kako Gemini postepeno izlazi, mogao bi postati ultimativni digitalni asistent, ali Google će morati da reši pitanja privatnosti i sigurnosti pre nego što korisnici budu spremni da mu potpuno poveruju. Balans između pogodnosti i kontrole biće ključan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: