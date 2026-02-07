Slušaj vest

Pre samo nekoliko dana OpenAI je predstavio novi AI model koji je nazvao GPT-5.3-Codex, naslednika prethodnih verzija AI alata za kodiranje i automatizaciju. Ovaj model nije samo još jedno ažuriranje, nego ozbiljna nadogradnja koja ga čini pametnijim, bržim i sposobnijim da preuzima zadatke koji su do sada zahtevali ljudske stručnjake.

Do sada su AI modeli uglavnom pomagali ljudima tako što odgovaraju na pitanja, pišu kratke tekstove ili daju ideje, ali GPT-5.3-Codex sada može da radi kompleksne zadatke na računaru gotovo samostalno, kao da imate pametnog kolegu koji zna i piše kod, ali i može da istražuje, koristi alate i izvršava duže zadatke bez da ga stalno vodite za ruku i navigirate.

Kreirao sam sebe

Posebno je zanimljivo što ovaj model nije samo još jedna verzija bržeg AI-a, on je 25% brži od svih prethodnih verzija i sposoban je da preuzme ozbiljnije zadatke kao što su pravljenje web sajtova, kreiranje složenih aplikacija, pa čak i igrica, a sve to kroz interakciju sa alatima na računaru.

Ipak, najčudnija i najzanimljivija stvar je da je model GPT-5.3-Codex učestvovao u svom vlastitom stvaranju. Zvuči pomalo kao AI koji pravi sam sebe uzevši u obzir da je OpenAI koristio rane verzije novog modela da popravlja greške u njegovom treniranju, upravlja njegovim razvojem i samostalno analizira sopstvene rezultate, a rezultat je AI koji bolje razume kako da obavi posao na računaru.

Foto: Shutterstock

Razume duge zadatke, deli posao na korake, sam bira alate

Bilo kako bilo, umesto da AI samo napiše kod kad ga pitate, sada on može da razume duge zadatke, deli posao na korake, sam bira alate koji su mu potrebni i napreduje bez da stalno morate da mu govorite šta sledeće da radi.

To znači da GPT-5.3-Codex više ne služi samo programerima da im olakša posao, nego može da pomogne u stvarima kao što su analize podataka, organizacija fajlova, pravljenje prezentacija, testiranje softvera i još mnogo toga. Ako mu kažete npr: “napravi sajt, proveri greške i pripremi izveštaj”, on će to shvatiti kao jedan sveobuhvatan zadatak i radiće ga redom dok ne završi, bez da morate da mu ukucate stotine naredbi.

Kompanija uvodi dodatne sigurnosne mere kako bi zaštitila model

Još jedna stvar koja je bitna je ta da OpenAI ne pušta odmah sve mogućnosti ovog modela svima, posebno zato što je moćan i može u teoriji da bude zloupotrebljen u pogrešne svrhe. Zbog toga kompanija uvodi i dodatne sigurnosne mere kako bi zaštitila model i osigurala da se koristi odgovorno.

Za obične ljude, ove promene znače da AI prestaje da bude samo nešto što vam pomaže da napišete deo teksta, nego on polako prelazi u ulogu asistenta koji može da radi mnogo kompleksnih poslova sam, kao što bismo to radili mi sami. Ako planovi nastave ovim tempom, u godinama koje dolaze mogli bismo da vidimo AI koji obavlja administrativne zadatke, pomaže u poslovnim procesima i ubrzava razvoj softvera na način koji danas teško možemo da zamislimo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: