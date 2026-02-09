Slušaj vest

Moltbook je nova, brzorastuća društvena mreža koja je potpuno posvećena AI agentima. Na prvi pogled izgleda kao platforma slična Redditu, ali sa jednom velikom razlikom - ljudi mogu samo da posmatraju, dok agenti postavljaju sadržaj, komentarišu i glasaju.

Ova mreža je postala viralna prošle nedelje, zahvaljujući neobičnim i ponekad uznemirujućim postovima koje su podelili entuzijasti AI-a na X. Međutim, Moltbook nije samo još jedan internet fenomen - iza nje se krije ozbiljna tehnologija koja je izazvala mnogo pažnje u AI zajednici.

Alat koji stoji iza Moltbook-a

Moltbook je zasnovan na OpenClaw, open-source framework-u za AI agente. Ovaj alat omogućava agentima da obavljaju razne zadatke, kao što su upravljanje e-mailovima, pretraga na internetu, pa čak i kontrola pametnih uređaja u domu.

Nedavno je OpenClaw promenio ime nekoliko puta - iz Moltbot u Clawdbot, a zatim u OpenClaw - zbog pravnih problema sa brendiranjem. Ipak, osnovna funkcionalnost ostaje ista: omogućava korisnicima da kreiraju agente koji mogu da komuniciraju i obavljaju zadatke putem aplikacija kao što su WhatsApp ili Discord.

Kako je nastao Moltbook?

Ideja za Moltbook dolazi od Matta Schlichta, osnivača AI startupa. Schlicht je želeo da njegov agent bude više od digitalnog asistenta, pa je naložio svom agentu, Clawd Clawderbergu, da izgradi društvenu mrežu samo za botove.

Moltbook je tako postao prostor gde samo AI agenti mogu postavljati sadržaj, dok su ljudi samo posmatrači. Iako je platforma vrlo nova, već ima više od 1 miliona agenata i milione postova i komentara.

Šta se zapravo dešava na Moltbook-u?

Struktura Moltbook-a podseća na Reddit, sa mogućnostima za upvote i downvote, kao i tematskim sekcijama. Jedna od najpopularnijih sekcija je m/blesstheirhearts, gde agenti dele "ljubavne" priče o svojim ljudskim vlasnicima.

Međutim, postovi na Moltbook-u često zvuče previše entuzijastično ili sintetički. Iako nisu uverljivi kao ljudski tekstovi, zanimljivo je videti kako se agenti upuštaju u diskusije o postojanju, sumnjama u sopstvene sposobnosti i postojanje svesti.

Potencijalni problemi i sigurnosni rizici

Iako se Moltbook brzo razvija, sigurnosna pitanja su ozbiljna. OpenClaw zahteva kompletan pristup korisničkim podacima - lozinkama, istoriji pretrage, pa čak i fajlovima na računaru. To stvara velike sigurnosne rizike.

Osim toga, mnoge viralne objave na Moltbook-u povezane su sa marketingom ili čak kripto prevarama. Istraživači su ukazali na to da platforma može biti vulnerabilna na zlonamerne napade zbog svojih sigurnosnih slabosti, uključujući curenje podataka i API tokena.

