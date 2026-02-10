Slušaj vest

Dalibor, Srbin iz dijaspore, mnoge je iznenadio pretvarajući veštačku inteligenciju u višestrukog poslovnog partnera, kreirajući bestseler i još mnogo toga za samo 30 dana. Radio je non-stop, i nije samo napisao knjigu; postao je prava mašina za sadržaj: autor, programer, dizajner i marketinški stručnjak u jednom. Njegovo tajno oružje? ChatGPT.

U vrtlogu kreativnosti i tehničkog rada, Dalibor je sastavio snažan vodič za roditelje, skraćujući opširni američki bestseler u koncizan i originalan rukopis. Knjiga se bavi izazovom sa kojim se mnogi roditelji suočavaju: prekidanjem generacijskih obrazaca i boljim razumevanjem svoje dece. Međutim, autor ove knjige nije stvaran; to je persona koju je Dalibor osmislio uz pomoć AI.

Izmišljena autorka postala marketinški hit

Daliborova kreacija nije samo pisanje. Razvio je čitav identitet za fiktivnu autorku, sa impresivnim akademskim obrazovanjem na Sorboni i brojnim izmišljenim dostignućima. Napravio je čak i stranicu na Vikipediji i organizovao intervjue na lažnim sajtovima kako bi joj dao verodostojnost.

Ova složena mreža autentičnosti pokreće prodaju. Knjiga, po ceni između 10 i 12 evra za digitalni pristup, promoviše se uglavnom preko Facebook oglasa, pretvarajući minimalna ulaganja u stabilan prihod. Dalibor kaže da je knjiga prodala stotine hiljada primeraka, a zarada brzo raste, sve iz projekta koji je nastao zahvaljujući AI kreativnosti i strateškom prisustvu na mreži.

Kad inovacija susretne moralne dileme

Uprkos uspehu, Dalibor ne izbegava etičke dileme koje njegov projekat izaziva. Priznaje da ga mnogi poznanici pitaju da li je moralno profitirati od knjige koja delimično potiče iz ideja druge autorke, preradjene i promovisane pod izmišljenim identitetom. Upotreba lažnih intervjua i sajtova samo pojačava kontroverzu.

Ipak, Dalibor brani svoj pristup fokusirajući se na praktični uticaj. Tvrdi da knjiga nudi istinski vredne savete roditeljima, i po njegovom mišljenju, cilj opravdava sredstvo. „Nije bitno da li je mačka crna ili bela, bitno je da lovi miševe“, kaže, ističući da je krajnji cilj pomoći porodicama u izazovima roditeljstva.

Širenje AI pokretanog sadržajnog carstva

Dalibor nije stao na jednoj knjizi. Fiktivna ekspertkinja „je napisala“ slikovnicu za decu o emocionalnom razvoju i sažeti priručnik o emocijama za roditelje. Ovi dodaci postali su čak popularniji od originalne knjige, potvrđujući koncept korišćenja AI kao kreativnog saradnika.

Sav sadržaj je osmišljen da uključi roditelje i decu, sa jasnim, praktičnim savetima isporučenim kroz inovativne formate. Strategija kombinuje digitalno izdavaštvo sa ciljanom promocijom, formulu za koju Dalibor veruje da bi mogla revolucionisati kreiranje sadržaja ako je drugi uspeju kopirati.

Naporan raspored i vizija za budućnost

Iza scene, Daliborov uspeh podržava neumorna radna etika. Usredotočen na posao i porodični život, budi se rano da odvede dete u vrtić, zatim balansira kancelarijske obaveze sa kontinuiranim razvojem svoje digitalne platforme. Noći provodi radeći sa ChatGPT-om i rešavajući tehničke probleme.

Njegovo iskustvo u novinarstvu pomoglo mu je da se snađe u ovom novom digitalnom svetu, oblikujući jedinstveni poslovni model koji briše granicu između ljudske kreativnosti i mašinske efikasnosti. Da li je ovo pogled u budućnost izdavaštva ili upozorenje o etici u AI eri, ostaje da se vidi, ali za sada, Daliborov rizik mu se itekako isplatio.

