Račun je stigao mesec dana nakon smrti njegovog šuraka, koji je preminuo od teškog srčanog udara 2025. godine. Bolnica je za četiri sata pokušaja spasavanja života naplatila čak 195.628 dolara, sa nejasnim stavkama poput kardiologije, farmacije i medicinskog materijala.

Porodica je u prvi mah želela da plati, ali Rozenberg ih je zamolio da sačekaju dok ne shvate šta tačno stoji iza ogromne cifre. Njegov šurak u tom trenutku nije imao zdravstveno osiguranje, pa je račun bio znatno veći nego što bi bio za osigurane pacijente.

AI kao pomoć u razumevanju medicinskih računa

Rozenberg je zatražio detaljan račun, ali je dobio listu kodova i internih oznaka koje je bilo gotovo nemoguće razumeti. Umesto da sate provodi u istraživanju, odlučio je da pomoć potraži od AI asistenta Claude.

Zamolio je AI da napravi tabelu medicinskih kodova i uporedi ih sa cenama koje bi platio Medicare, najveći američki zdravstveni osiguravač. Za nekoliko minuta AI je otkrio velike razlike između stvarnog računa i onoga što bi država platila za iste usluge.

AI je pokazao da je bolnica naplatila pojedinačne stavke koje bi inače bile uključene u jednu ukupnu cenu, kao i usluge koje pacijent uopšte nije dobio. Prema proceni AI, Medicare bi za iste usluge platio oko 28.675 dolara, a ne skoro 200.000.

Pregovori i dramatično smanjenje duga

Pre pregovora, Rozenberg je proverio AI analizu pomoću drugog sistema veštačke inteligencije i dodatnog istraživanja. Kada je potvrdio nalaze, poslao je bolnici detaljno pismo sa argumentima i ponudom da odmah plati iznos sličan Medicare ceni.

Bolnica je ubrzo pristala na nagodbu. Nakon nekoliko mejlova, dogovorena je konačna suma od oko 32.500 dolara, što je smanjenje od čak 163.000 dolara.

Kako AI menja odnos snaga

Rozenberg kaže da mu AI nije samo uštedeo novac već i otkrio koliko je zdravstveni sistem složen i netransparentan. Bolnice imaju timove stručnjaka i advokata, dok pacijenti često imaju samo strah, tugu i konfuziju.

Veštačka inteligencija ne čini sistem savršenim, ali pomaže ljudima da razumeju komplikovane informacije i donesu bolje odluke. Ono što bi ranije zahtevalo dane istraživanja sada se može uraditi za nekoliko sati.

Njegova poruka je jasna pacijenti ne moraju slepo prihvatiti medicinske račune. Kako AI alati postaju dostupniji, sve više ljudi dobija šansu da razume i ospori troškove koje ranije nisu mogli ni da protumače, prenosi biznis insajder.

