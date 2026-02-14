Slušaj vest

Ljudi širom sveta masovno dele svoje AI‑generisane slike koje ih prikazuju kao crtane junake sa smešno naglašenim crtama lica, često uz detalje vezane za njihov posao ili hobije, poput lekara sa gigantskim stetoskopom, programera okruženog kodom ili učitelja sa ogromnim knjigama.

Trend je jednostavan i zarazan, a ogleda se u tome da korisnici uploaduju svoju fotografiju u ChatGPT ili slične AI alate i koriste prompt poput “napravi karikaturu mene i mog posla na osnovu svega što znaš o meni” i za nekoliko sekundi dobiju karikaturu koja deluje kao kombinacija crteža zabavnog umetnika i digitalne mašine. Takve slike se potom objavljuju svuda od Instagram Story do LinkedIn profila, često sa smešnim opisima koji prate lične detaljer o karijeri, hobijima i interesovanjima.

Mračna strana popularnih karikatura

Dok su mnogi oduševljeni i zabavljeni rezultatima, jer ko ne voli da vidi sebe prikazanog kao superheroja, naučnika u laboratoriji ili rock zvezdu sa gitarom, stručnjaci za bezbednost i privatnost upozoravaju da ova trendovska zabava ima i mračniju stranu.

AI modeli prave ove slike na osnovu podataka koje su prikupili o vama tokom prethodnih konverzacija ili unosa informacija u sistem, što znači da karikatura može da otkrije više o osobi nego što bi ona htela da kaže javno. Ti podaci se mogu zadržati u istoriji modela i koristiti za dalju obradu ili treniranje, pogotovo ako korisnik unosi puno dodatnih detalja o sebi.

Model povezuje kontekst iz različitih delova komunikacije

Zanimljivo je da trend ne koristi samo osnovne filtere animacije poput onih iz Instagrama ili Snapchata, već ovde AI pokušava da razume ličnost, posao i interese korisnika i da ih uključi u finalnu sliku. To je razlog zašto su mnoge karikature zapanjujuće tačne, čak i kad korisnik misli da nije podelio dovoljno informacija, model uspeva da poveže kontekst iz različitih delova komunikacije i pretvori ga u vizuelnu formu.

Zbog ovog fenomena, neki stručnjaci upozoravaju da se trend ne sme posmatrati samo kao bezazlena zabava. Objavljivanje ovakvih karikatura može postati način na koji de facto delite kombinovane lične i profesionalne informacije javno, što može otvoriti vrata za neželjene posledice poput fišing napada, zloupotrebe identiteta ili društvene inženjeringa, posebno ako slike i opisi sadrže i druge lične detalje.

Kako da napravite ChatGPT karikaturu uz više privatnosti?

Kako biste smanjili rizik po privatnost, Oliver Simonet, vodeći istraživač sajber bezbednosti u kompaniji CultureAI, savetuje korisnike da izbegavaju otpremanje pravih fotografija sebe i savetuje da vaši upiti budu opšti, kao i da prethodno pregledate politike i postavke zadržavanja podataka.

Korisnici mogu smanjiti rizik tako što neće otpremati fotografije ili osetljive lične podatke, proveriće postavke privatnosti i upotrebe podataka i isključiti korišćenje podataka za unapređenje modela tamo gde je to dostupno. Na kraju, ako se neko ne oseća prijatno zbog načina na koji bi njegovi podaci ili lik mogli biti obrađeni, najsigurnija opcija je da uopšte ne koristite ove funkcije.

