Slušaj vest

Prema podacima Evrostata, Grčka prednjači u korišćenju generativne veštačke inteligencije sa 83,5 odsto stanovništva koje je u poslednja tri meseca 2025. koristilo ove alate. Na listi najaktivnijih prate Estonija sa 82,8 odsto i Danska sa 77,6 odsto.

U ovom regionu, mladi uzrasta od 16 do 24 godine ubedljivo prednjače u upotrebi AI, čime potvrđuju da generativni alati postaju deo svakodnevnice mlađe populacije.

Foto: Shutterstock

Mladi dominiraju u upotrebi AI alata

Studenti i mlađi korisnici su najbrojnija grupa koja koristi alate poput ChatGPT i Gemini širom EU. Podaci pokazuju da je četiri od deset mladih AI koristilo u formalnom obrazovanju tokom 2025, dok je 44,19 odsto koristilo alate u privatne svrhe.

Ovi trendovi potvrđuju da generativna AI ne samo da ulazi u svakodnevni život, već i da postaje sastavni deo obrazovnih procesa među mladima.

Foto: Shutterstock

Zemlje sa najmanjom upotrebom AI

Suprotno trendu u Grčkoj i Estoniji, najniži procenat korisnika generativne veštačke inteligencije registrovan je u Rumuniji (44 odsto), Italiji (47,2 odsto) i Poljskoj (49,3 odsto).

Ovi podaci ukazuju na značajne razlike u adaptaciji i prihvatanju AI tehnologija među evropskim zemljama, posebno među opštom populacijom.

Foto: Shutterstock

Obrazovanje, pol i prihod utiču na korišćenje

U 21 državi članici EU muškarci češće koriste AI alate nego žene, dok su Estonija, Slovenija, Litvanija i Hrvatska izuzeci sa većim udelom žena korisnica. Takođe, osobe sa višim obrazovanjem češće koriste AI, osim u Irska, gde je veća upotreba zabeležena među građanima sa nižim obrazovanjem.

Povezanost obrazovanja i upotrebe AI alata pokazuje kako socijalni faktori oblikuju digitalnu pismenost i prihvatanje novih tehnologija u Evropi.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

Prihodi domaćinstava i upotreba AI

Evrostat takođe navodi da su najčešći korisnici AI u 22 države članice dolazili iz domaćinstava sa najvišim prihodima, sa najvećim udelom u Sloveniji. Nasuprot tome, Belgija i Slovačka pokazuju trend veće upotrebe među domaćinstvima sa nižim prihodima.

Ovi podaci pokazuju da ekonomski status i dostupnost resursa imaju značajan uticaj na prihvatanje i korišćenje generativne veštačke inteligencije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: