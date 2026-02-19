Slušaj vest

Na velikom India AI Impact Samitu u Nju Delhiju došlo je do neobičnog i pomalo neprijatnog trenutka između dvojice najuticajnijih ljudi iz sveta veštačke inteligencije - Sema Altmana, izvršnog direktora OpenAI-ja, i Darija Amodeija, izvršnog direktora kompanije Anthropic. Iako su stajali jedan pored drugog tokom zajedničkog fotografisanja sa indijskim premijerom Narendrom Modijem i drugim tehnološkim liderima, njih dvojica nisu se uhvatili za ruke, za razliku od ostalih učesnika.

Dok je Modi podigao ruke Altmana i Sundara Pičaija pred publikom, Altman i Amodei su umesto toga podigli pesnice, izbegavajući međusobni kontakt. Fotografija je brzo postala viralna na društvenim mrežama i dodatno podgrejala priče o rivalstvu između dve kompanije koje se bore za globalnu dominaciju u oblasti veštačke inteligencije.

Oštra borba za dominaciju u AI industriji

OpenAI (kreator ChatGPT-a) i Anthropic (poznat po Claude modelu) vode intenzivnu trku da njihovi modeli postanu podrazumevani izbor za korisnike širom sveta. Rivalstvo je poslednjih meseci dodatno eskaliralo, posebno nakon razmene kritika o mogućem uvođenju reklama u AI proizvode.

Anthropic je tokom Super Bowl kampanje ismevao OpenAI-jeve planove za testiranje oglasa, što je Altman nazvao „očigledno nepoštenim“. Sa druge strane, iz Anthropica su poručili da su fokusirani na razvoj poslovanja, a ne na „bombastične naslove“, što su mnogi protumačili kao prikrivenu kritiku OpenAI-ja.

Anthropic je osnovan 2021. godine od strane bivših OpenAI istraživača, uključujući Amodeija, nakon neslaganja oko pravca razvoja kompanije. Od tada obe firme su prikupile milijarde dolara i takmiče se za korisnike, korporativne klijente i tržišni udeo.

Na samitu su oba lidera govorila i o budućnosti veštačke inteligencije. Amodei je upozorio na ozbiljne rizike, uključujući autonomno ponašanje AI sistema, mogućnost zloupotrebe i ekonomske poremećaje. Altman je naglasio da bezbednost AI mora uključivati i „otpornost društva“, dodajući da nijedna laboratorija ne može sama izgraditi dobru AI budućnost.

Iako je trenutak bez rukovanja delovao simbolično, jasno je da rivalstvo između OpenAI-ja i Anthropica postaje jedno od ključnih nadmetanja u tehnološkoj industriji.

