U pojedinim firmama, poput globalnog konsultantskog giganta Accenture, korišćenje veštačke inteligencije postaje gotovo obavezan uslov za napredovanje. Drugim rečima, ako ne sarađujete sa algoritmima, teško da ćete predvoditi ljude i dobiti visoku poziciju u firmi.

Poruka je jasna i glasi da AI više nije igračka za IT sektor, već alat koji mora da koristi i menadžer, i pravnik, i finansijski stručnjak. Kompanije prate koliko zaposleni koriste interne AI sisteme, koliko im prepuštaju analize, izveštaje i planiranje.

Drastične promene na tržištu rada

Nekada je bilo dovoljno da znate Excel i PowerPoint, ali danas se podrazumeva da umete da razgovarate sa pametnim softverom i iz njega izvučete maksimum jer veštačka inteligencija polako postaje nova poslovna pismenost.

Naravno, nisu svi oduševljeni. Iskusniji menadžeri, navikli na klasične metode rada, uglavnom sa dozom skepticizma gledaju na ovu digitalnu revoluciju. S druge strane, mlađe generacije u tome vide priliku da brže napreduju i pokažu da su korak ispred. U svemu tome jedno je sigurno i to je da se tržište rada drastično menja. Kao što je nekada bilo nezamislivo raditi bez računara, tako danas postaje nezamislivo napredovati bez veštačke inteligencije.

Ni kod nas situacija nije mnogo drugačija

Iskustva zaposlenih govore da i u Srbiji menadžeri i tim lideri očekuju da zaposleni redovno koriste AI platforme, predlažu rešenja koje generiše algoritam i znaju da interpretiraju predloge veštačke inteligencije. Ako ne koristite te alate, jednostavno ste „iza linije“, bez obzira koliko iskustva imali.

Najtraženiji AI alati u domaćim firmama uglavnom su oni koji pomažu u automatizaciji, analizi i kreiranju sadržaja. ChatGPT je među najpopularnijima, koriste ga za pisanje izveštaja, e‑mailova i analiza, dok alati poput Microsoft Copilot ili Google Bard pomažu da se obradi velika količina podataka i predlože optimalna rešenja.

Alati koji menjaju čitave timove

Takođe, alati za vizuelnu obradu i grafički dizajn uz pomoć AI, poput Canva AI i DALL·E, sve češće se koriste u marketingu i komunikaciji, jer omogućavaju brzo kreiranje vizuala bez angažovanja posebnog tima.

Ipak, najveći izazov u Srbiji nije samo da zaposleni nauče da koriste te alate, već i da razumeju kako ih primeniti pametno i etički. Firmama je važno da AI ne bude samo igračka ili tehnički dodatak, već pravi partner u radu, koji pomaže u donošenju odluka i povećava produktivnost. Oni koji uspeju da spoje ljudsku intuiciju sa moći AI alata biće ti koji će voditi timove i dobijati unapređenja u narednim godinama, dok ostali i dalje pokušavaju da shvate zašto im mlađe kolege već prave planove uz pomoć algoritama.

