Google je, prema brojnim izveštajima, počeo da blokira korisnike svoje AI usluge koji preko alata treće strane OpenClaw pristupaju Gemini modelima. Mere navodno pogađaju pretplatnike paketa Google AI Ultra, koji košta i do 249,99 dolara mesečno. Mnogi korisnici tvrde da su blokirani iznenada i bez prethodnog upozorenja.

Kršenje pravila i sumnjivi obrasci korišćenja

OpenClaw, open-source AI agent koji je poslednjih nedelja privukao veliku pažnju, omogućava korisnicima da koriste različite AI modele po izboru. Međutim, Google navodno smatra da njegova upotreba krši uslove korišćenja.

U fokusu su takozvani Google Antigravity OAuth tokeni, koji su namenjeni isključivo za zvaničnu upotrebu unutar Google platforme. Takođe se tvrdi da OpenClaw generiše kontinuirane automatizovane zahteve koje sistemi prepoznaju kao neuobičajen saobraćaj. Takvi obrasci mogu se tumačiti kao potencijalno zlonamerna aktivnost i mogu uticati na kvalitet usluge.

Kreator OpenClaw-a, Peter Štajnberger, potvrdio je da je i sam pogođen blokadom. Naveo je da su mere "prilično stroge" i upozorio korisnike na oprez, uz napomenu da bi mogao da prestane da podržava određene funkcije alata.

Bezbednosni razlozi i širi trend u industriji

Google navodno ukazuje i na bezbednosne rizike. Brzo širenje OpenClaw-a otvorilo je pitanja o mogućim ranjivostima, curenju podataka i nepredvidivosti softvera. Pojavili su se izveštaji o izloženim instancama OpenClaw-a i potencijalnoj krađi informacija, naročito u poslovnim okruženjima.

Zanimljivo je da se sličan trend pojavljuje i kod drugih AI kompanija. Anthropic je nedavno izmenio pravila korišćenja i zabranio upotrebu OAuth tokena u alatima trećih strana, navodeći neuobičajene obrasce saobraćaja i probleme sa dijagnostikom kao glavne razloge.

Posledice za korisnike i reakcije

Za neke korisnike posledice su ozbiljnije od samog gubitka pristupa Gemini 2.5 Pro modelu. U pojedinim slučajevima navodno su blokirane i druge povezane Google usluge, uključujući Gmail i Google Workspace. Dodatni problem je što se pretplate, prema izveštajima korisnika, i dalje naplaćuju uprkos blokadi pristupa.

Na Google forumima, kao i na platformama Hacker News i Reddit, brojni korisnici izrazili su nezadovoljstvo zbog iznenadnih blokada, nedostatka komunikacije i poteškoća u dobijanju podrške.

Zvanični stav Google-a i preporučene alternative

Google je naznačio da neki korisnici možda nisu bili svesni kršenja pravila i da kompanija razmatra načine za vraćanje pristupa, iako trenutno ima ograničene kapacitete za rešavanje slučajeva.

Kao preporučenu alternativu, Google navodi korišćenje zvaničnih API ključeva preko Google AI Studio ili Google Cloud platforme. Ovaj pristup omogućava plaćen, ali transparentan i skalabilan pristup koji je u skladu sa pravilima korišćenja.

Otvorena pitanja

I dalje nije poznato koliko je korisnika ukupno pogođeno blokadama, niti kako će Google rešiti pitanje već naplaćenih pretplata. Takođe, kriterijumi po kojima kompanija razlikuje namerno od nenamernog kršenja pravila nisu javno objašnjeni.

Ovaj slučaj otvara šira pitanja o odnosu velikih AI platformi prema alatima trećih strana i mogao bi postati presedan za buduće poteze u industriji.

