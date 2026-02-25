Slušaj vest

U kompaniji Uber veštačka inteligencija više ne služi samo za vožnje i algoritme. Sada imitira i samog izvršnog direktora. CEO Ubera Dara Khosrowshahi otkrio je da pojedini timovi koriste AI verziju njega samog pod nazivom "Dara AI" kako bi se pripremili pre nego što svoje ideje predstave pravom šefu.

"Prvo prezentuju AI-ju, pa tek onda meni"

Govoreći u podkastu The Diary of a CEO kod Stivena Bartleta, Khosrowshahi je rekao da su zaposleni napravili digitalnu simulaciju njegovog načina razmišljanja i reakcija.

- Neki timovi su izgradili Dara AI i prvo njemu predstave prezentaciju kao pripremu za sastanak sa mnomv- objasnio je direktor Ubera.

Ovaj AI alat pomaže zaposlenima da unaprede slajdove, argumente i strukturu prezentacije pre nego što izađu pred izvršnog direktora, čime smanjuju pritisak i povećavaju šanse za uspeh.

AI još ne može da zameni direktore

Iako je impresioniran načinom na koji zaposleni koriste tehnologiju, Khosrowshahi kaže da veštačka inteligencija još nije spremna da u potpunosti preuzme ulogu rukovodilaca. Prema njegovim rečima, AI mora još dosta da napreduje pre nego što bi mogao da donosi kompleksne poslovne odluke kao pravi lider.

Nije poznato koliko je Dara AI rasprostranjen unutar Ubera, ali ovaj primer pokazuje kako zaposleni sve češće koriste veštačku inteligenciju za pripremu u stresnim poslovnim situacijama, pa čak i za simulaciju razgovora sa sopstvenim šefom.

