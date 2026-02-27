Slušaj vest

Zamislite da možete da upravljate hiljadama robota za čišćenje širom sveta i sve počinje kao bezazleni eksperiment. Sammy Azdoufal je upravo to uradio, spajajući svoj DJI Romo usisivač sa PS5 kontrolerom.

Šta je trebalo da bude igra sa robotom po dnevnoj sobi, pretvorilo se u zapanjujuće otkriće: Azdoufal je slučajno dobio pristup podacima hiljada uređaja, pokazujući koliko su pametni domovi ranjivi.

Od igre do globalnog pristupa

Uz pomoć AI asistenta za kodiranje Claude Code, Azdoufal je “razotkrio” način na koji njegov robot komunicira sa DJI cloud serverima. Jedan jednostavan trik omogućio mu je pristup ne samo sopstvenom uređaju, već i skoro 7.000 drugih robota u 24 zemlje.

Kamere, mikrofoni, mape - sve je bilo dostupno u realnom vremenu. Šansa da slučajan eksperiment preraste u globalnu demonstraciju moći nad tehnologijom je fascinantna i zastrašujuća u isto vreme.

Kada robot postane špijun

Otkriće Azdoufala podseća na scenario iz špijunskih filmova: obični kućni usisivač može da postane alat za nadzor. I dok on svoje nalaze deli sa medijima, pitanje je koliko bi neko zlonameran mogao da iskoristi isti propust.

Ovo je jasna poruka za sve korisnike pametnih uređaja: tehnologija koja olakšava život može, ako nije dovoljno zaštićena, postati alat koji krši privatnost.

Demonstracija u stvarnom vremenu

Jedan od novinara Verge-a dao je Azdoufalu serijski broj novog DJI Romo usisivača. Za nekoliko minuta, Azdoufal je mogao da vidi dnevnu sobu, nivo baterije, pa čak i generiše mapu poda stana.

Ova demonstracija nije samo impresivna - ona je i zastrašujuća. Pokazuje koliko lako greška u softveru može omogućiti pristup privatnim prostorima, bez ikakve dozvole vlasnika.

Pametni domovi - raj i rizik

DJI je tvrdio da je problem rešen, ali Azdoufal kaže da nisu sve ranjivosti uklonjene. Ovaj incident naglašava koliko je važno razmišljati o sigurnosti pametnih uređaja.

Dok Henry, vaš simpatični usisivač, možda izgleda bezopasno, tehnologija koja sve više ulazi u naše domove može postati tiha pretnja. Svaka pametna kuća sada mora da postavi pitanje: koliko smo zaista sigurni?

