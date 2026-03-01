Slušaj vest

Kompanije poput OpenAI-ja, Google-a i Microsoft-a ubrzano razvijaju sisteme koji omogućavaju da AI asistenti ne samo preporuče proizvod, već da ga automatski pronađu, uporede cenu i završe kupovinu bez klasičnog odlaska na webshop.

Ideja je jednostavna i sastoji se u tome da korisnik više ne pretražuje desetine sajtova, već umesto toga napiše ili izgovori nešto poput „nađi mi najbolje bežične slušalice do 100 evra“, a AI agent zatim analizira ponudu, proverava popuste, bira prodavca i izvršava plaćanje. Stručnjaci ovaj koncept nazivaju agentic commerce, odnosno trgovina u kojoj digitalni agent donosi odluke i realizuje transakciju u ime kupca.

Foto: Shutterstock

Najveći potres za online prodavnice još od pojave mobilnih aplikacija

Veliki trgovci već pokušavaju da se prilagode novoj realnosti. Neki brendovi eksperimentišu sa direktnom kupovinom kroz AI četove, dok drugi razvijaju sopstvene sisteme kako ne bi izgubili kontakt sa kupcima. Analitičari upozoravaju da bi ovo mogao biti najveći potres za online prodavnice još od pojave mobilnih aplikacija, jer se tradicionalna pretraga proizvoda polako gasi i zamenjuje razgovorom sa inteligentnim asistentom.

Posebno zanimljivo je to što AI pamti navike korisnika, npr. ako često kupujete sportsku opremu, tehnologiju ili garderobu, sistem vremenom uči vaše preference i sam predlaže, pa čak i automatski naručuje, proizvode kada proceni da vam nešto treba ili kada cena padne.

Foto: Shutterstock

Smrt klasičnih internet prodavnica

Za korisnike u Srbiji ovo znači da bi već u narednih nekoliko godina online kupovina mogla da izgleda potpuno drugačije. Umesto Temua, Amazona ili domaćih webshopova, kupovina bi mogla da počinje u jednoj aplikaciji ili čak u bankarskom ili chat interfejsu. Drugim rečima, internet prodavnice više neće biti mesta koja posećujemo, već servisi sa kojima pregovara naš AI pomoćnik.

Tehnološki stručnjaci ovu promenu već nazivaju početkom post-web shop ere, u kojoj čovek više ne traži proizvode, već samo donosi konačnu odluku da li će dozvoliti veštačkoj inteligenciji da kupi umesto njega.

Foto: Shutterstock

Trgovci već počinju da se prilagođavaju algoritmima

Kako se koncept „AI šopinga“ ubrzano razvija, postaje jasno da se ne menja samo način kupovine, već i sama logika internet trgovine. Do sada su online prodavnice bile dizajnirane tako da privuku ljudsku pažnju, dominirale su jarke reklame, pop-up ponude, odbrojavanja do kraja akcije i psihološki trikovi koji podstiču impulsivnu kupovinu. Međutim, u svetu u kome proizvode bira veštačka inteligencija, takve metode polako gube smisao.

AI ne reaguje na emocije, već na podatke, te algoritam neće kupiti patike zato što piše „još samo danas“, već zato što analizira kvalitet materijala, cenu kroz vreme, brzinu dostave i iskustva drugih kupaca. Upravo zbog toga trgovci već počinju da prilagođavaju svoje platforme ne ljudima, već algoritmima koji kupuju u ime ljudi.

ChatGPT Foto: Shutterstock

AI šoping bi mogao značajno da smanji prevare

AI sistemi mogu automatski da proveravaju reputaciju prodavca, istoriju isporuka, realne korisničke ocene, učestalost reklamacija pa čak i obrasce koji ukazuju na prevaru. Na primer, ako se pojavi nova prodavnica sa nerealno niskim cenama i velikim brojem identičnih recenzija, algoritam to može prepoznati kao rizično ponašanje i jednostavno blokirati kupovinu. Upravo zato kompanije poput Amazon i Google već razvijaju AI sisteme koji otkrivaju lažne prodavce pre nego što kupac uopšte vidi ponudu.

Za kupce to znači manje klasičnih problema: manje falsifikovane robe, manje „nestalih paketa“ i manja šansa da novac ode na lažnu stranicu koja nestane posle nekoliko dana. AI može čak da prati šta se dešava nakon kupovine i automatski pokrene povraćaj novca ako paket kasni ili proizvod ne odgovara opisu.

