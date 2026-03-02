Slušaj vest

Pametne naočare poput Meta Ray-Ban Smart Glasses, TCL Nxtwear G i RayNeo Air 3s sve su prisutnije na tržištu, a s njima raste i zabrinutost zbog potencijalnog tajnog snimanja. U svetu u kojem tehnologija postaje gotovo neprimetna, postavlja se pitanje: kako znati da li vas neko snima?

Upravo na to pokušava da odgovori nova aplikacija Nearby Glasses, koja detektuje Bluetooth “radio potpis” pametnih naočara u vašoj blizini. Cilj nije da identifikuje osobu, već da upozori da se u okruženju nalazi uređaj sposoban za snimanje.

Akademik koji je odlučio da reaguje

Iza projekta stoji Yves Jeanrenaud, profesor sociologije i rodnih studija na Ludwig Maximilian University of Munich, koji se amaterski bavi programiranjem. Aplikaciju je razvio kao besplatan i open-source alat, dostupan putem platforme GitHub.

Kako navodi, zabrinutost zbog pametnih naočara proističe iz njegovog akademskog rada, ali i iz šireg konteksta digitalnog nasilja i zloupotreba. “Tajno snimanje ima mnogo veze sa moći”, ističe Jeanrenaud, objašnjavajući da ga je ideja o povratku koncepta poput Google Glass dodatno uznemirila.

Kako Nearby Glasses funkcioniše u praksi

Aplikacija prepoznaje Bluetooth identifikacione brojeve koje dodeljuje organizacija Bluetooth SIG. Ti jedinstveni kodovi vezani su za proizvođače, što znači da uređaji kompanija poput Luxottica Group mogu biti detektovani u određenom dometu.

Na otvorenom, domet detekcije iznosi između 10 i 15 metara, dok se u zatvorenom prostoru smanjuje. Iako aplikacija ne otkriva tačnu lokaciju niti identitet korisnika, može pomoći da primetite osobu sa pametnim naočarima u vašoj neposrednoj blizini.

Ograničenja i mogućnost greške

Metod nije bez mana. Pošto se kodovi odnose na proizvođače, moguće su lažne uzbune ako ista kompanija proizvodi i druge Bluetooth uređaje. Na primer, Meta proizvodi i VR uređaje, pa bi aplikacija potencijalno mogla da ih prepozna kao naočare.

Jeanrenaud napominje da je moguće detektovati i ime proizvoda ako neko javno pokrene Bluetooth uparivanje, ali je to retko u realnim situacijama. Aplikacija je trenutno dostupna samo za Android i još uvek je u ranoj fazi razvoja.

Tehnološki otpor odozdo

Nearby Glasses predstavlja primer “grassroots” otpora tehnološkog odgovora pojedinca na brzu ekspanziju velikih kompanija u oblasti nosive tehnologije. U trenutku kada regulativa kaska za inovacijama, ovakvi alati nude barem minimalni osećaj kontrole.

Iako autor priznaje da je aplikaciju razvio za svega nekoliko sati kao proof-of-concept, njen značaj prevazilazi tehničke okvire. Ona otvara širu debatu o privatnosti, nadzoru i ravnoteži moći u digitalnom dobu.

