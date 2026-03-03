Slušaj vest

Burger King testira slušalice pokretane veštačkom inteligencijom koje pomažu zaposlenima da pripreme hranu, obaveste menadžere o stanju zaliha i potencijalno prate kvalitet interakcije sa gostima. Sistem, nazvan Patty, komunicira direktno sa timom kroz glasovne komande.

Iako kompanija tvrdi da AI nije za nadzor pojedinaca, u praksi Patty prikuplja informacije koje menadžeri mogu koristiti da prate i unaprede rad zaposlenih i gostoprimstvo u restoranima širom SAD-a.

Kako funkcioniše Patty

Slušalice prikupljaju podatke o stanju restorana i šalju obaveštenja menadžerima. Na primer, ako aparat za piće ostane bez Diet Coke ili gost prijavi neuredan toalet putem QR koda, menadžer odmah dobija upozorenje.

Zaposleni mogu koristiti Patty da provere recepte, dobiju uputstva ili uklone stavke s digitalnog jelovnika kada ponestane sastojaka, čime sistem direktno utiče na operativni rad restorana.

Praćenje gostoprimstva

AI može pratiti ključne reči kao što su “dobrodošli”, “hvala” i “molim” tokom komunikacije sa gostima. Ovi podaci se potom dele sa menadžerima kako bi mogli prepoznati dobre prakse i eventualno poraditi na kvalitetu usluge.

Zvanično, AI sistem se koristi kao alat za mentorstvo, ali realno pruža uvid u ponašanje zaposlenih i može uticati na način na koji menadžeri ocenjuju timove.

Tehnologija podržava tim

Burger King ističe da je gostoprimstvo u suštini ljudsko, a uloga Patty sistema je da timovima omogući da budu prisutni i fokusirani na goste. AI pruža pravovremene uvide koji pomažu menadžerima da efikasnije organizuju rad i nagrade zaposlene.

Patty je deo šire platforme BK Assistant, koja bi trebalo da bude dostupna svim restoranima Burger Kinga u SAD kasnije ove godine.

AI u industriji brze hrane

Burger King nije jedini lanac koji eksperimentiše s AI. Yum Brands razvija tehnologije sa Nvidia za KFC, Taco Bell i Pizza Hut.

McDonald’s je 2024. okončao saradnju sa IBM u vezi automatizovanih drive-thru narudžbina, a sada razvija AI sisteme zajedno sa Google. Tehnologija sve više utiče na efikasnost rada i iskustvo gostiju u industriji brze hrane.

