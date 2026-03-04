Slušaj vest

Na MWC 2026 sajmu, Qualcomm je otkrio niz inovacija koje će oblikovati svet bežične povezanosti u narednoj deceniji. Kompanija je predstavila novi 5G modem, Wi-Fi 8-ready čip i ambiciozni plan za globalno uvođenje 6G mreža do 2029. godine.

Pored tehnoloških noviteta, fokus je stavljen i na energetsku efikasnost i manju površinu čipa, što znači da će budući uređaji sa Snapdragon procesorima biti brži i dugotrajniji. Ove inovacije potvrđuju Qualcommovu strategiju da ostane lider u mrežnim tehnologijama.

Novi X105 5G modem

Među predstavljenim novitetima ističe se X105 5G modem, peta generacija Qualcomm 5G AI procesora. Novi RF primopredajnik smanjuje potrošnju energije za 30%, uz 15% manju površinu čipa u poređenju sa prethodnom generacijom.

To znači da će pametni telefoni buduće generacije imati značajno bolju energetsku efikasnost, što je ključni faktor za uređaje sa visokim zahtevima za 5G povezivanjem. Qualcomm tako postavlja novi standard za mobilne performanse i stabilnost veze.

Wi-Fi 8 spreman za budućnost

Jedan od najvećih tehnoloških poteza je FastConnect 8800, mrežni čip spreman za Wi-Fi 8 standard. Novi 4×4 radio sistem omogućava i do tri puta veći domet gigabitne veze u odnosu na prethodne generacije, zadržavajući napredni 6 nm proizvodni proces.

FastConnect 8800 udvostručuje maksimalne brzine prenosa u odnosu na Wi-Fi 7, dok podrška za Bluetooth 7.0 i HDT omogućava brzine prenosa podataka do 7,5 Mb/s. Ove performanse donose značajan napredak u IoT i poslovnim primenama bežične povezanosti.

Dragonwing Wi-Fi 8

Pored brzine i dometa, Dragonwing Wi-Fi 8 predstavlja rešenje optimizovano za IoT uređaje i poslovne mreže. Komercijalna dostupnost FastConnect 8800 očekuje se krajem 2026. godine, što znači da će kompanije i proizvođači uređaja imati dovoljno vremena da implementiraju nove standarde.

Integracija sa AI tehnologijama dodatno poboljšava kontrolu mreže, smanjuje kašnjenja i omogućava pouzdanije povezivanje u gustim urbanim sredinama, što je ključ za sledeću generaciju pametnih gradova i industrijskih mreža.

6G mreža stiže 2029. godine

Gledajući u budućnost, Qualcomm planira globalno lansiranje 6G mreža od 2029. godine, kroz stratešku koaliciju sa industrijskim partnerima. Ove mreže biće „AI-native“, optimizovane za širokopojasno umrežavanje i računarske zadatke visokih performansi.

Do 2028. godine biće definisani standardi i tehničke specifikacije, čime će se omogućiti početak komercijalnih operacija godinu dana kasnije. Qualcomm već sada postavlja temelje za sledeću generaciju mrežne infrastrukture, sa snažnim fokusom na integraciju veštačke inteligencije u samu arhitekturu mreže.

