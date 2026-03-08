Slušaj vest

Pitamo ga šta da kuvamo, kako da napišemo mejl, da li je neka vest tačna, kako da smislimo naslov koji se klikće, pa čak i da nam objasni sopstvene misli kada nam je mozak u haosu. Deluje kao da u džepu imamo kombinaciju enciklopedije, profesora, copywritera i psihologa, ali upravo tu je mala zamka. Što je alat moćniji i pristupačniji, to su očekivanja veća, a način korišćenja često površniji.

Zanimljivo je da najveće greške koje korisnici prave sa ChatGPT-om nisu tehničke, već ljudske. Nisu problem algoritmi, već nestrpljenje, nepreciznost i želja za instant savršenstvom bez jasnih instrukcija. Mnogi mu pristupaju kao automatu za gotove odgovore, a ne kao sistemu koji najbolje funkcioniše u dijalogu. Očekujemo briljantnost bez konteksta, preciznost bez detalja i kreativnost bez smernica, pa se onda pitamo zašto rezultat nije baš „to to“.

Greška br. 1 - Postavljanje nejasnih i prekratkih pitanja

Jedna od najvećih grešaka koju korisnici prave jeste to što postavljaju nejasna, prekratka pitanja i onda se iznenade kada odgovor nije tačno ono što su mislili. Veštačka inteligencija nije čitač misli, te ako napišete „napiši tekst“, bez konteksta, tona, dužine ili ciljne publike, dobićete korektan, ali generički odgovor i onda sledi razočaranje.

Što preciznije objasnite šta želite – stil, publiku, emociju, čak i ritam teksta, to će rezultat biti bolji. ChatGPT je kao talentovan pisac koji čeka urednički brif, ali ako je brif maglovit, takav će biti i tekst.

Greška br. 2 - Ne verujte slepo ChatGPT-u

Druga česta greška je slepo verovanje svemu što pročitate. Iako je alat moćan, nije nepogrešiv, a ljudi često uzmu prvi odgovor kao apsolutnu istinu, bez dodatne provere, posebno kada su u pitanju podaci, statistike ili aktuelne teme. To je otprilike kao da se opkladite sa prijateljem u kafani i odmah položite novac na sto.

Pametniji korisnici koriste ChatGPT kao polaznu tačku, inspiraciju ili pomoćnika za razmišljanje, a ne kao konačnu instancu istine, znajući da kombinacija ljudske procene i AI asistencije daje najbolje rezultate.

Greška br. 3 i br. 4 - Ne započinjete dijalog i testirate mu granice

Treća velika greška je korišćenje ChatGPT-a na pasivan način. Mnogi postave jedno pitanje, dobiju odgovor i tu stanu, ne shvatajući da prava snaga leži u dijalogu. Kada tražite dodatna pojašnjenja, drugačiji ugao, kraću ili dužu verziju, ozbiljniji ili duhovitiji ton, tada alat zaista zablista. To je proces, ne automat, pa što više „razgovarate“, to su odgovori prilagođeniji i kvalitetniji.

Tu je i zabavna, ali česta greška: testiranje granica bez stvarne potrebe. Ljudi ponekad postavljaju trik-pitanja, pokušavaju da zbune sistem ili traže nelogične stvari samo da bi videli da li će pogrešiti. Naravno da hoće, kao i svaki alat, ali to je kao da kupite mikser i onda ga koristite da zabijate eksere u zid. Može biti zabavno, ali nije poenta, mnogo je korisnije naučiti kako da izvučete maksimum iz onoga za šta je namenjen.

Greška br. 5 - Prevelika očekivanja

Na kraju, možda najveća greška je očekivanje da će ChatGPT zameniti lično razmišljanje, trud ili kreativnost. On može pomoći da ubrzate proces, da probijete blokadu, da dobijete ideju kada vam je mozak na pauzi, ali ne može živeti umesto vas, misliti umesto vas niti donositi životne odluke.

Najbolji rezultati nastaju kada se ljudska intuicija i AI preciznost spoje. Kada ga koristite pametno, on postaje produžetak vaše radoznalosti, a kada ga koristite površno, ostaje samo još jedna zanimljiva aplikacija u nizu.

