Profesor Alan Rid sa Kings Koledža u Londonu nije obraćao pažnju na povremene deepfake videe. Sve dok jednog dana nije video svoj lik i glas kako napada francuskog predsednika Emanuel Makron - iako nema političke veze.

Snimak je izazvao šok kod profesora, koji kaže da mu je sadržaj potpuno stran i uznemirujući. Ovo je samo jedan od primera kako AI stvara uverljive lažne poruke koje šire ruske dezinformacione mreže.

Ruske kampanje postaju sofisticirane

Analitičari upozoravaju da se ne radi samo o više deepfake snimaka, već o novom načinu političkog uticaja. AI omogućava masovno širenje ubedljivih poruka po niskoj ceni, što Zapad još nije spreman da zaustavi.

Neki od videa diskredituju EU institucije i optužuju vlasti u Kijevu za korupciju, dok Ukrajina i dalje traži podršku u ratu sa Rusijom koji traje petu godinu.

Tehnološka trka i opasnosti

Nakon što je OpenAI predstavio Sora2, aplikacije konkurencije počele su da uklanjaju sigurnosne zaštite kako bi privukle korisnike.

Stručnjak Arman Tuganbajev upozorava da neke aplikacije dozvoljavaju kreiranje videa sa likom stvarnih ljudi, čime se povećava rizik od lažnog predstavljanja i obmanjujućih kampanja.

TikTok i „Polexit“

Krajem decembra AI snimci na TikTok postali su viralni, prikazujući mlade Poljakinje koje pozivaju na izlazak Poljske iz EU. Poljske vlasti su tvrdile da je reč o ruskoj dezinformaciji i zatražile istragu.

TikTok je uklonio sporni sadržaj i više od 75 naloga povezanih sa skrivenim operacijama uticaja širom sveta, ali stručnjaci upozoravaju da se lažni videi šire brže nego što platforme mogu da reaguju.

Skriveni tragovi Kremlja

Istraživači identifikuju obrasce koji povezuju kampanje sa strukturama bliskim Kremlju. Operacija „Matrijoška“ širila je lažne snimke protiv predsednice Moldavije Maje Sandu tokom izborne kampanje.

Druga mreža, Storm-1516, povezana je sa veteranima „fabrike trolova“ koju je vodio Jevgenij Prigožin. Analize pokazuju da lažne tvrdnje o predsedniku Volodimiru Zelenskom zauzimaju značajan deo diskusija na mreži X, što potvrđuje efikasnost ovih kampanja.

