Popularni AI četbot ChatGPT može da radi sve - od pisanja koda do analiziranja slika. Ipak, kada ga pitate „koje je sada vreme“, često ćete dobiti odgovor da ne može da pruži podatke u realnom vremenu. Umesto tačnog vremena, ChatGPT daje okvirne procene ili predloge da korisnik pogleda svoj telefon, računar ili časovnik.

Ova nesposobnost nije jedinstvena za OpenAI model. Claude, AI kompanije Anthropic, takođe ne može da kaže tačno vreme. Njegovi odgovori obično sadrže uputstva za proveru vremena preko uređaja ili glasovnih asistenata poput Siri, Alexe ili Google Assistanta.

Ko uspeva da pokaže vreme i zašto?

S druge strane, četbotovi poput Google Gemini-a, Microsoft Copilot-ai Grok-a, koji pripada Ilonu Masku, uspešno prikazuju tačno vreme, uključujući vremensku zonu. Ovi modeli imaju ugrađene alate i pristup podacima u realnom vremenu, što ih čini pouzdanim u ovoj jednostavnoj, ali praktičnoj funkciji.

Razlika leži u arhitekturi i dozvolama. Dok neki modeli nemaju pristup sistemskom satu ili internetu, drugi mogu direktno dohvatiti informacije sa uređaja ili mreže, što im omogućava da odmah odgovore na pitanje „koliko je sati“.

Kako AI „percipira“ vreme?

Stručnjak za robotsku veštačku inteligenciju Jervant Kulbašijan objašnjava da je jezički model poput ChatGPT-a zarobljen u svom „prostor-u jezika“. Funkcioniše samo sa informacijama koje su već učitane, slično brodolomniku na ostrvu sa ogromnom bibliotekom, ali bez sata.

Dodavanje stalnih podataka o vremenu stvara „zbrku“ u memoriji modela, jer ChatGPT ima ograničen kontekstualni prostor. Stalno ažuriranje bi moglo da zbuni model, baš kao što bi prekinuti razgovor svakog minuta radi kazivanja vremena zbunilo ljude.

Kada ChatGPT ipak može da kaže vreme

Postoji način da četbot prikazuje tačno vreme: putem ugrađenih alata aplikacije ili pretrage interneta. Paskvale Minervini sa Univerziteta u Edinburgu pokazao je da desktop aplikacija ChatGPT-a može da prikaže tačno vreme u Milanu zahvaljujući integraciji sa sistemskim ili online izvorima.

Ipak, omogućavanje AI modelima pristup internetu ili ličnim podacima nosi rizike, uključujući zlonamerne upite. Minervini napominje da model može tačno da odgovori samo ako mu date pristup odgovarajućim podacima, dok u suprotnom „rođeno“ vreme u tom trenutku ostaje nepoznanica.

Problemi sa kazaljkama i kalendarima

AI modeli često se muče sa vizuelnim prikazima vremena. Kada su im pokazivane slike analognih satova, mnogi modeli nisu pravilno očitali kazaljke, a kalendari su takođe izazovni. Ovo pokazuje da „percepcija“ vremena kod AI nije intuitivna, već zavisi od strukture i treninga modela.

Portparolka OpenAI-a, Taja Kristijanson, objašnjava da modeli koji pokreću ChatGPT nemaju ugrađen pristup trenutnom vremenu. Modeli ponekad moraju da pokrenu pretragu kako bi dobili najnovije informacije, a kompanija stalno radi na unapređenju pouzdanosti ovog procesa.

