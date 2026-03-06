Slušaj vest

Džef Bezos, osnivač Amazona, pokrenuo je Project Prometheus, laboratoriju za veštačku inteligenciju koja prikuplja milijarde dolara za preuzimanje kompanija koje trpe posledice AI disruptivnih tehnologija. Ideja je jednostavna: kompanije koje se muče na tržištu Bezosova ekipa će kupiti i transformisati korišćenjem AI.

Pre nedavne runde prikupljanja kapitala od 6,2 milijarde dolara, Prometheus je bio procenjen na oko 30 milijardi. Investitori su privučeni obećanjem da će AI transformisati industrijsku proizvodnju, od motora za avione do proizvodnje čipova.

Džef Bezos Foto: Profimedia / AHMET SEL/SIPA

Globalni pregovori i investicioni gigant

Prometheus je u pregovorima sa vodećim svetskim investitorima, uključujući bankare kao što je Džejmi Dajmon i suverene fondove poput Abu Dhabi Investment Authority. Pored toga, projekat podržava i Robert Nelsen iz Arch Venture Partners, koji veruje da Prometheus može postati jedna od najvažnijih kompanija na svetu.

Cilj je jednostavan: transformisati fizički svet korišćenjem AI tehnologija, povećati produktivnost i preuzeti firme koje su pogođene tržišnim turbulencijama.

Foto: Richard Drew/AP

Bezosov tim eksperata

Bezos trenutno služi kao ko-direktor projekta, a okružen je timom vrhunskih stručnjaka, uključujući bivšeg Google menadžera Vikrama Badža i istraživače iz Microsofta i Google-a, Kristijana Bodnara i Nala Kalčbrennera.

Ovaj tim kombinuje industrijsko iskustvo i tehnološko znanje kako bi prepoznao kompanije koje mogu profitirati od AI transformacije i brzo ih integrisao u novi holding.

Foto: Shutterstock

Strategija inspirisana istorijom

Bezosova taktika podseća na strategiju Džona P. Morgana iz 1890-ih, kada je bankar preuzimao propale železničke firme i industrijske kompanije kako bi stvorio monopol u industriji čelika.

Sada, Bezos koristi tržišnu volatilnost izazvanu AI tehnologijama kao priliku da konsoliduje industrijske firme, koristeći modernu tehnologiju i kapital za transformaciju i rast preuzetih kompanija.

Foto: Shutterstock

AI i tržišne prilike

Stručnjaci kažu da je trenutak idealan za ovakve akvizicije, jer brojne kompanije pogođene AI disruptivnim softverom predstavljaju “ogromnu kupovnu priliku”.

Ipak, Bezos će morati da vodi računa o javnom mnjenju. Istorijski, figure poput Morgana bile su kritikovane kao “robber baroni”, a slična percepcija mogla bi se pojaviti i u eri AI, dok Bezos konsoliduje tržište.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.