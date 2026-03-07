Slušaj vest

Tehnološki startup City Detect privukao je veliku pažnju nakon što je objavljeno da je prikupio 13 miliona dolara investicija za razvoj sistema koji koristi veštačku inteligenciju da nadgleda ulice i automatski otkriva probleme u gradovima, što bi moglo iz korena da promeni način na koji funkcionišu gradske službe.

Ideja je da algoritmi analiziraju snimke sa postojećih nadzornih kamera i pokušavaju da prepoznaju situacije koje zahtevaju reakciju komunalnih službi. Ako se negde pojavi gomila smeća, razbijena ulična rasveta ili grafiti na zidu, softver može automatski da pošalje upozorenje nadležnim službama i prijavi problem. Na taj način gradovi više ne moraju da čekaju prijave građana ili redovne obilaske terena, nego se problem registruje gotovo u trenutku kada nastane.

Ideja da postojeće kamere prestanu da budu tek pasivni posmatrači

Ova tehnologija već se testira u nekoliko velikih američkih gradova, uključujući Dalas i Majami, gde gradske vlasti pokušavaju da ubrzaju reakciju komunalnih službi i smanje troškove održavanja infrastrukture. Ideja je da kamere koje već postoje u gradovima prestanu da budu samo pasivni posmatrači i postanu svojevrsni digitalni senzori koji pomažu u upravljanju gradom.

Zagovornici ovakvih sistema tvrde da bi veštačka inteligencija mogla drastično da promeni način na koji funkcionišu urbane sredine. Umesto da radnici obilaze kilometre ulica u potrazi za kvarovima ili problemima, algoritmi mogu u realnom vremenu analizirati ogromnu količinu podataka i odmah signalizirati gde je potrebna intervencija. U teoriji, to znači brže popravke, čistije ulice i efikasnije upravljanje gradskim budžetom.

Novi alat za masovno praćenje?

Kritičari upozoravaju da sistemi koji analiziraju video-snimke mogu postati alat za masovno praćenje građana ukoliko ne postoje jasna pravila o tome kako se podaci koriste. Zbog toga kompanije koje razvijaju ovakve platforme naglašavaju da njihovi algoritmi ne identifikuju pojedince, već samo prepoznaju određene objekte ili događaje na ulici.

Bez obzira na kontroverze, jasno je da se gradovi širom sveta sve više okreću tehnologiji kako bi rešili probleme urbanog života. Od pametnih semafora i sistema za upravljanje saobraćajem do senzora koji mere kvalitet vazduha, ideja pametnog grada više nije futuristički koncept već realnost koja se ubrzano razvija.

Tehnologija koja će neminovno doći i kod nas

Ako je suditi prema trendu za kojim ide i naša zemlja, tehnologije poput sistema koji razvija City Detect mogle bi da zažive i u Srbiji, ali stručnjaci procenjuju da bi za to bilo potrebno još nekoliko godina. Razlog je što ovakvi sistemi zahtevaju veliku mrežu kamera, stabilnu digitalnu infrastrukturu i jasna pravila o zaštiti podataka građana.

U nekim gradovima u Srbiji već postoje prvi koraci ka takozvanim pametnim gradovima, na primer, Beograd je poslednjih godina uveo veliki broj kamera za saobraćaj i bezbednost, a u pojedinim delovima grada testiraju se sistemi koji automatski prepoznaju saobraćajne prekršaje. Slični projekti postepeno se razvijaju i u drugim većim gradovima, poput Novog Sada i Niša, gde se uvode pametni semafori, digitalni sistemi za upravljanje saobraćajem i razne komunalne aplikacije.

