Slušaj vest

Veštačka inteligencija ponovo je u centru pažnje u Kini, ovog puta zahvaljujući alatu OpenClaw, otvorenom AI agentu koji može samostalno obavljati različite digitalne zadatke. Interesovanje za ovu tehnologiju naglo je poraslo među programerima, tehnološkim entuzijastima i običnim korisnicima.

U jednom od najzapaženijih događaja, gotovo 1.000 ljudi okupilo se ispred sedišta kompanije Tencent u Šenženu kako bi instalirali OpenClaw na svoje uređaje. Među njima su bili studenti, amaterski programeri, hobisti i inženjeri, a instalaciju su pomagali da obave inženjeri iz Tencentovog cloud odeljenja.

Foto: Shutterstock

AI agent koji radi umesto korisnika

OpenClaw se razlikuje od klasičnih chatbotova jer ne služi samo za odgovaranje na pitanja ili generisanje teksta. Ovaj AI agent može da izvršava konkretne zadatke na računaru korisnika, uključujući pisanje izveštaja, slanje poruka, upravljanje kalendarom, pregledanje interneta ili programiranje.

Softver radi lokalno na uređaju, ali se povezuje sa velikim jezičkim modelima putem API poziva. Zahvaljujući toj strukturi, može istovremeno da komunicira sa različitim platformama za poruke i radne alate, čime preuzima deo svakodnevnih digitalnih obaveza korisnika.

Foto: Shutterstock

„Uzgajanje raka“ - novi internet trend

Popularnost OpenClawa u Kini dovela je i do pojave neobičnog izraza na društvenim mrežama - „uzgajanje raka“. Nadimak potiče od logotipa projekta koji podseća na rakove ili jastoge, a korisnici taj izraz koriste kako bi opisali proces instaliranja i „treniranja“ vlastitog AI asistenta.

Trend se brzo proširio na kineskim platformama poput Weiba i drugih društvenih mreža. Hiljade korisnika dele iskustva o tome kako koriste OpenClaw za automatizaciju zadataka, od pisanja poslovnih dokumenata do analize investicija ili programiranja.

Foto: Shutterstock

Zašto tech kompanije podržavaju OpenClaw

Velike kineske tehnološke kompanije brzo su reagovale na rastuću popularnost ovog AI alata. Cloud platforme kompanija Tencent, Alibaba i Baidu počele su nuditi jednostavne načine za pokretanje i povezivanje OpenClaw sistema sa njihovim modelima i infrastrukturom.

Analitičari smatraju da AI agenti poput OpenClawa mogu značajno povećati potražnju za cloud uslugama i računarskom infrastrukturom. Za razliku od klasičnih chatbotova, koji rade samo tokom kratke interakcije sa korisnikom, AI agenti mogu raditi kontinuirano i generisati mnogo veći broj zahteva prema serverskim sistemima.

Foto: Shutterstock

Uzbuđenje prati i zabrinutost

Uprkos velikom interesovanju, kineske vlasti i stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju na potencijalne rizike. Državna novinska agencija Xinhua objavila je upozorenje u kojem navodi da ovakvi sistemi mogu imati dubok pristup ličnim uređajima i podacima.

Pošto OpenClaw mora da pristupi lokalnim datotekama, aplikacijama i digitalnim servisima kako bi obavljao zadatke, postoji mogućnost bezbednosnih propusta ako je softver pogrešno podešen ili kompromitovan. Stručnjaci zato savetuju oprez, posebno u organizacijama koje rukuju osetljivim informacijama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.