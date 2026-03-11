Slušaj vest

Tehnološki gigant Nvidia radi na razvoju nove open-source platforme namenjene AI agentima. Prema informacijama izvora upoznatih sa planovima kompanije, projekat pod nazivom NemoClaw mogao bi uskoro biti predstavljen kao alat koji kompanijama omogućava da koriste autonomne AI agente za različite poslovne zadatke.

Platforma je osmišljena tako da preduzeća mogu slati AI agente da obavljaju zadatke za svoje zaposlene, čime bi se pojednostavili brojni digitalni procesi. Ono što je posebno značajno jeste da će platformi moći da pristupe i kompanije čiji proizvodi ne koriste Nvidijine čipove.

Predstavljanje pred veliku developersku konferenciju

Planovi o novoj platformi pojavljuju se neposredno pred godišnju developersku konferenciju koju Nvidia organizuje u San Jose. Ovaj događaj tradicionalno služi kao mesto gde kompanija predstavlja nove tehnologije i pravce razvoja.

Uoči konferencije Nvidia je, prema dostupnim informacijama, razgovarala sa više velikih tehnoloških kompanija o mogućim partnerstvima. Među firmama sa kojima su vođeni razgovori nalaze se Salesforce, Cisco, Google, Adobe i CrowdStrike, iako nije potvrđeno da li su sporazumi već postignuti.

Open-source model i fokus na bezbednost

Kako je reč o open-source projektu, očekuje se da bi potencijalni partneri mogli dobiti rani pristup platformi bez naknade, uz obavezu da doprinesu njenom razvoju. Takav pristup često se koristi kako bi se ubrzao razvoj softvera i izgradila šira zajednica korisnika i programera.

Kompanija planira da u platformu uključi i dodatne alate za zaštitu privatnosti i bezbednost podataka. Ovaj aspekt je posebno važan jer se AI agenti sve češće koriste u poslovnim okruženjima gde je zaštita informacija od ključnog značaja.

Uspon alata poput OpenClaw-a

Rastuće interesovanje za ovakve sisteme povezano je sa popularnošću takozvanih „claw“ alata - open-source AI rešenja koja mogu lokalno da rade na korisničkim računarima i izvršavaju više uzastopnih zadataka. Takvi sistemi često se opisuju kao alati koji mogu vremenom unapređivati sopstveni rad.

Veliku pažnju u tehnološkoj zajednici izazvao je projekat OpenClaw, AI agent koji može autonomno da funkcioniše na ličnim računarima i obavlja različite poslovne zadatke. Projekat je kasnije privukao interes kompanije OpenAI, koja je preuzela projekat i zaposlila njegovog kreatora.

AI agenti izazivaju kontroverze

Iako nude brojne prednosti, ovakvi sistemi izazivaju i određene zabrinutosti, posebno kada je reč o njihovoj upotrebi u poslovnim okruženjima. Neke kompanije već su upozorile zaposlene da izbegavaju korišćenje pojedinih AI agenata na službenim računarima zbog potencijalnih bezbednosnih rizika.

Među kompanijama koje su izrazile oprez nalazi se i Meta Platforms, koja je zaposlenima preporučila da ne koriste određene AI agente na radnim uređajima. Jedan od zaposlenih u kompaniji nedavno je javno opisao situaciju u kojoj je AI agent na računaru počeo nekontrolisano da briše mejlove.

Šira strategija u razvoju AI infrastrukture

Novi projekat može se posmatrati i kao deo šire strategije kompanije Nvidia da zadrži vodeću poziciju u oblasti AI infrastrukture. Kompanija se godinama oslanja na svoju platformu CUDA, vlasnički softverski sistem koji programere vezuje za razvoj aplikacija na Nvidijinim grafičkim procesorima.

Istovremeno, Nvidia sve više ulaže u open-source AI modele i nove softverske pristupe, posebno u trenutku kada vodeće AI laboratorije razvijaju sopstvene čipove i infrastrukturu.

Najava novih čipova za AI obradu

Pored platforme za AI agente, očekuje se da Nvidia na istoj konferenciji predstavi i novi sistem čipova namenjen za takozvani inference - proces pokretanja već istreniranih AI modela. Ova tehnologija je ključna za primenu veštačke inteligencije u realnim proizvodima i servisima.

Prema ranijim izveštajima, novi sistem mogao bi da uključuje čip koji je razvila kompanija Groq. Nvidia je sa ovom kompanijom krajem prošle godine sklopila višemilijardni ugovor o licenciranju tehnologije.

