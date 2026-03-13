Tesla je na sajmu potrošačke elektronike AWE 2026 u Šangaju predstavila Optimus V3, treću generaciju svog humanoidnog robota, koji je gotovo spreman za masovnu proizvodnju. Kompanija planira da robot uđe u fabrike već do kraja 2026. godine.

Ova verzija optimizovana je za složenije zadatke i predstavlja veliki korak ka primeni u industriji, posebno u automobilskim fabrikama gde je preciznost i ritam ključan.

Foto: Tesla

Redizajn od prvih principa

Optimus V3 razvijen je gotovo potpuno iznova, sa značajnim poboljšanjima u konstrukciji i softveru. Tesla je posebno naglasila napredak u robotskim šakama, koje sada imaju veću preciznost i fleksibilnost.

Takva spretnost omogućava robotu da rukuje predmetima i izvršava zadatke koji su do sada bili rezervisani za ljude, što ga čini mnogo praktičnijim za fabrike i proizvodne linije.

Učenje kroz posmatranje

Jedna od ključnih karakteristika Optimusa je sposobnost učenja posmatranjem ljudskog ponašanja. Robot može analizirati kako ljudi obavljaju određene radnje i samostalno usvajati nove veštine.

Ova funkcija omogućava fleksibilnost u radu, jer robot može brzo da se prilagodi novim zadacima ili promenama u proizvodnom procesu, bez potrebe za ručnim programiranjem svake akcije.

Foto: Tesla

Već u fabrikama

Prema rečima Ilona Maska, Tesla već koristi starije verzije robota u fabrikama za jednostavne zadatke. Plan je da Optimus V3 preuzme složenije poslove i postane ključni deo proizvodnih timova.

Ako razvoj bude išao po planu, humanoidni robot mogao bi da se nađe i u prodaji za širu javnost krajem 2027. godine, čime bi ušao u domove i kompanije širom sveta.

Foto: Tesla

Zamena za ljudski rad u industriji

Optimus V3 bi mogao da postane idealan radnik u automobilskoj industriji, preuzimajući ponavljajuće poslove, rad u tri smene i zadatke koji zahtevaju preciznost.

Dok Evropa i dalje raspravlja o troškovima energije i prelasku na električna vozila, kompanije poput Tesle već testiraju radnike budućnosti, koji mogu raditi neprekidno i učiti nove veštine posmatranjem, menjajući način proizvodnje automobila.

