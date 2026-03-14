U poslednjih godinu, dvе mnogi u Srbiji dobili su novog sagovornika koji nikada ne spava, nikada ne kaže da nema vremena i uvek ima neki odgovor. Reč je naravno o ChatGPT-u, koji je od tehnološke novotarije vrlo brzo postao svakodnevni alat za hiljade ljudi.

Studenti, zaposleni, roditelji, preduzetnici, pa čak i radoznali penzioneri sve češće kucaju pitanja u chat prozor, nadajući se brzom objašnjenju, savetu ili inspiraciji. Ono što je posebno zanimljivo jeste da pitanja koja ljudi postavljaju često otkrivaju mnogo o njihovim brigama, interesovanjima i svakodnevnim dilemama.

Đaci i studenti ga najviše zapitkuju

Jedna od najčešćih stvari zbog kojih se ljudi u Srbiji obraćaju veštačkoj inteligenciji jeste – škola. ChatGPT je za mnoge đake i studente postao digitalni asistent za domaće zadatke kome traže objašnjenja iz matematike, fizike i hemije, pomoć oko eseja iz književnosti ili ideje za seminarske radove.

Neki studenti traže da im se komplikovana lekcija objasni „kao da imaju deset godina“, dok drugi žele da dobiju sažetak cele knjige ili naučnog rada. Pitanja često zvuče vrlo konkretno: „Objasni mi fotosintezu jednostavno“, „Napiši uvod za seminarski rad o klimatskim promenama“, „Kako da započnem esej o Ivi Andriću?“.

ChatGPT kao životni savetnik

Veliki broj ljudi koristi ChatGPT i kao pomoćnika za posao. Mnogi traže savete kako da napišu profesionalni mejl, kako da sastave CV ili kako da se pripreme za razgovor za posao. Česti su upiti poput: „Kako da napišem motivaciono pismo za posao u marketingu?“, „Šta poslodavci najčešće pitaju na intervjuu?“ ili „Koji biznis mogu da pokrenem sa malim budžetom u Srbiji?“. Neki ga koriste i za ideje za reklame, slogane ili objave na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da ChatGPT mnogima služi i kao svojevrsni digitalni savetnik za svakodnevni život. Ljudi pitaju kako da uštede novac, kako da organizuju putovanje ili kako da poprave odnos sa partnerom. Nisu retka ni pitanja poput: „Kako da započnem težak razgovor sa šefom?“, „Kako da prepoznam toksičnu vezu?“ ili „Kako da se izborim sa stresom na poslu?“. Upravo ta vrsta pitanja pokazuje da deo korisnika veštačku inteligenciju doživljava kao neutralnog sagovornika koji može da ponudi perspektivu bez osuđivanja.

ChatGPT omiljen u ulozi lekara i vodiča za "šta bi bilo kad bi bilo"

Veliki broj upita odnosi se i na zdravlje. Ljudi često pokušavaju da razumeju simptome ili medicinske nalaze koje su dobili od lekara. Pitanja poput „Šta znači povišen holesterol?“, „Zašto me boli stomak posle jela?“ ili „Da li je normalno da me glava boli nekoliko dana?“ spadaju među najčešće zdravstvene teme. Iako veštačka inteligencija ne može da zameni lekara, mnogi je koriste kako bi dobili osnovno objašnjenje pre nego što potraže stručnu pomoć.

Naravno, nisu sva pitanja ozbiljna. Veliki deo korisnika koristi ChatGPT i iz čiste radoznalosti ili zabave. Neki mu traže da napiše vic, izmisli priču ili predloži ideju za film. Ima i onih koji postavljaju neobična pitanja poput: „Kako bi izgledao svet da dinosaurusi nisu izumrli?“, „Koji superheroj bi bio najjači u stvarnosti?“ ili „Napiši ljubavnu poruku koja će nekoga rasplakati“.

ChatGPT tek hvata zalet

Sve to pokazuje da veštačka inteligencija polako postaje digitalni pomoćnik za gotovo sve, od školskih zadataka do životnih dilema.

Kada neko u Srbiji danas ne zna kako da započne tekst, kako da objasni komplikovanu lekciju ili jednostavno želi ideju za nešto novo, sve češće se obraća upravo prozoru za razgovor sa veštačkom inteligencijom, a sudeći po broju pitanja koja svakodnevno stižu, taj digitalni sagovornik tek počinje da igra veliku ulogu u svakodnevnom životu ljudi.

