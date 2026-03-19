Bezos eksperimentiše sa pretplatama: Optimizacija prihoda uz pomoć AI-a
Pod vlasništvom Džefa Bezosa, Vašington Post napušta fiksne cene pretplate i uvodi AI model koji određuje koliko će svaki čitalac plaćati. Algoritam koristi lične podatke korisnika, slično kontroverznim pristupima kompanija poput Ubera i avio-kompanija.
Čitaoci su obavešteni u finoj štampi e-maila da je njihova cena određena “algoritmom koristeći vaše lične podatke”. Ovaj potez izazvao je zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i potencijalno invazivnog praćenja navika korisnika.
Kako AI određuje cenu vašeg čitanja
Model “pametnog merenja” prati koliko članaka korisnik čita pre nego što se pojavi paywall, prilagođavajući cenu u realnom vremenu. Oni koji čitaju više, prema algoritmu, verovatno više vrednuju sadržaj i biće im naplaćeno više.
Na isti način, algoritam može koristiti podatke o uređaju, IP adresi i demografiji kako bi predvideo koliko ste spremni da platite. Na primer, vlasnici iPhone-a ili korisnici iz bogatijih kvartova mogu biti targetirani višim cenama.
Kontroverza i privatnost pod lupom
Stručnjaci upozoravaju da ovakav pristup gotovo uklanja privatnost. Profesor Luka Čijan ističe da mediji mogu analizirati sve informacije o pretplatnicima tokom godine, uključujući kada i kako su obnavljali pretplatu, kako bi prilagodili cenu u realnom vremenu.
Ova praksa podiže pitanja etike u novinarstvu, jer algoritamsko određivanje cena može diskriminisati ili dodatno opteretiti čitaoce na osnovu njihovih ličnih podataka.
AI sve više kroji iskustvo čitalaca
Vašington Post je prethodno uveo AI za kreiranje podcasta, sumiranja članaka i odgovaranje na pitanja čitalaca preko chatbota. Iako tehnologija olakšava personalizaciju, to je već izazvalo greške, netačne informacije i sumnju među zaposlenima i publikom.
U isto vreme, Bezosa je zatezao tehnološki pristup otpuštanjem trećine redakcije, pokazujući kako digitalizacija i automatizacija redefinišu novinarstvo.
Da li je ovo budućnost u novinarstvu?
Dok industrija novinarstva traži nove izvore prihoda u eri društvenih mreža i AI tehnologije, Vašington Post bi mogao postati primer za ostale medije. Algoritamsko određivanje cena pretplate može biti samo početak trenda personalizovanog i dinamičkog naplaćivanja.
Ipak, pitanje ostaje: koliko je čitaocima prihvatljivo da se njihova lojalnost i podaci koriste za određivanje koliko će platiti za vest?
