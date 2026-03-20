Ideja o neograničenom korišćenju veštačke inteligencije, koja je godinama delovala kao savršen model za korisnike, sada dolazi pod znak pitanja. Prema rečima Nik Terli, prvog čoveka zaduženog za ChatGPT u kompaniji OpenAI, ovakav pristup nikada nije bio dugoročno planiran, već se razvio spontano pod pritiskom ogromne potražnje.

Govoreći sredinom marta 2026, Terli je nagovestio da će se način naplate u budućnosti značajno promeniti. Njegova poruka je jasna: kako tehnologija napreduje, tako i cene moraju da prate realne troškove. Drugim rečima, era jednostavnih i „ravnih“ pretplata polako se bliži kraju.

Od eksperimenta do globalnog fenomena

Kada je ChatGPT pokrenut krajem 2022, zamišljen je kao kratkoročni eksperiment koji je trebalo da traje svega nekoliko nedelja. Međutim, umesto gašenja, usledila je eksplozija popularnosti koja je ovaj alat pretvorila u najbrže rastući potrošački tehnološki proizvod ikada.

Uvođenje pretplata bio je logičan odgovor na nagli priliv korisnika i potrebu za kontrolom opterećenja sistema. I sam Terli priznaje da su pretplate nastale gotovo slučajno, ali su se pokazale kao efikasan način da se održi stabilnost servisa dok interesovanje nastavlja da raste.

Zašto „flat“ model više ne funkcioniše

Poređenje koje je Terli izneo možda najbolje oslikava problem: imati neograničen AI plan danas je slično ideji neograničene potrošnje električne energije. U teoriji zvuči privlačno, ali u praksi postaje teško održivo.

Razlog leži u načinu na koji se ChatGPT razvija. Od jednostavnog alata za razgovor prerasta u kompleksnog asistenta koji izvršava višeslojne zadatke. Time raste i potrošnja resursa, posebno GPU kapaciteta, što direktno povećava troškove kompanije i čini postojeći model sve manje održivim.

Novi paketi i skriveni signali promena

Da se promene već pripremaju, pokazuje i otkriće istraživača Tibor Blaho, koji je u kodu veb aplikacije pronašao tragove novog paketa pod nazivom „Pro Lite“. Ovaj plan, sa cenom od oko 100 dolara mesečno, pozicioniran je između postojećih opcija i nagoveštava finije segmentiranje korisnika.

Takav potez ukazuje da kompanija testira različite cenovne nivoe pre nego što uvede veće promene. U praksi, to bi moglo značiti prelazak na fleksibilniji sistem u kojem korisnici plaćaju prema stvarnoj upotrebi, umesto fiksne mesečne naknade.

Budućnost naplate - više izbora, ali i veći troškovi

Potencijalni prelazak na model „plati koliko koristiš“ mogao bi doneti olakšanje povremenim korisnicima, koji ne troše mnogo resursa. Ipak, za one koji se oslanjaju na ChatGPT svakodnevno i intenzivno, ovakav sistem bi mogao značiti i znatno veće račune.

Istovremeno, OpenAI razmatra i dodatne izvore prihoda, uključujući oglašavanje, kako bi platformu učinio dostupnijom širem krugu ljudi. Sa stotinama miliona aktivnih korisnika i desetinama miliona pretplatnika, jasno je da se tržište menja - a zajedno sa njim i način na koji ćemo ubuduće plaćati veštačku inteligenciju.

